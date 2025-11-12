¿Existe una relación entre el Ozempic y el cáncer de tiroides?

Un reciente estudio científico ha reavivado la preocupación sobre los posibles efectos secundarios de Ozempic, el popular medicamento basado en semaglutida utilizado para tratar la diabetes tipo 2 y, en muchos casos, para perder peso. La investigación sugiere una posible conexión entre este fármaco y el cáncer de tiroides, aunque los expertos piden cautela.
Para aclarar las dudas, el doctor José Manuel Cucalón, miembro del Grupo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), analiza la evidencia y explica cuál es la verdadera relación entre Ozempic y la salud tiroidea.
Un estudio que genera debate
El trabajo, liderado por la doctora Rozalina McCoy de la Universidad de Maryland, sugiere que los medicamentos del grupo GLP-1 (como Ozempic, Wegovy o Rybelsus) podrían aumentar ligeramente los diagnósticos de cáncer de tiroides.
Sin embargo, la mayoría de los casos detectados corresponden a nódulos benignos, y los investigadores advierten que los pacientes que usan estos fármacos suelen someterse con más frecuencia a ecografías, lo que podría inflar las cifras.
“Ozempic puede provocar alteraciones hormonales, pero son poco significativas”
El doctor Cucalón advierte que el estudio debe interpretarse con prudencia:
“En Medicina, la máxima credibilidad se la damos a los ensayos clínicos y metaanálisis. Este estudio es informativo, no concluyente, y puede sobrevalorar o infravalorar datos reales”.
El especialista recuerda que los fármacos GLP-1 se utilizan desde hace más de 15 años con eficacia comprobada en el control de la diabetes. Sus efectos secundarios más comunes son digestivos: náuseas, gases, hinchazón, diarrea o estreñimiento.
¿Cómo afecta Ozempic a la tiroides?
Según el endocrinólogo, los medicamentos GLP-1 “tienen receptores en varios órganos hormonales, incluyendo el páncreas, el hígado y la glándula tiroides”. Esa interacción podría explicar por qué, en algunos casos, se observa una leve alteración en la función tiroidea.
“El tipo de cáncer potencialmente relacionado con Ozempic sería el medular de tiroides, una forma muy específica y minoritaria”, aclara el doctor Cucalón.
El cáncer medular de tiroides afecta a las células que producen calcitonina, una hormona que puede servir como biomarcador en estudios clínicos. Aun así, el tipo más frecuente de cáncer de tiroides sigue siendo el papilar, sin evidencia clara de relación con el uso de semaglutida.
El peligro de la automedicación con Ozempic
El especialista advierte sobre el uso inadecuado del fármaco con fines estéticos o sin prescripción médica.
“Ozempic debe usarse exclusivamente para la diabetes tipo 2; Wegovy, para la pérdida de peso; y Rybelsus, en su formato oral. Cualquier otro uso sin control médico es un riesgo innecesario”, sostiene.
El doctor subraya que cada paciente debe ser evaluado por un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento:
“Tenemos un problema de autoprescripción. La automedicación con fármacos potentes como Ozempic puede generar efectos adversos graves. Todos los medicamentos tienen un lado positivo y otro negativo que solo un médico puede equilibrar”.
“No estamos ante un riesgo generalizado, pero sí ante un uso irresponsable”
Cucalón concluye que, si bien no hay evidencia sólida de que Ozempic cause cáncer de tiroides en la población general, sí existe un riesgo potencial en casos muy específicos.
“No hablamos de un peligro masivo, sino de la necesidad de un uso responsable y supervisado. La automedicación debería estar prohibida. El mejor tratamiento siempre empieza por la consulta con un especialista”.
Últimas palabras
Ozempic sigue siendo un medicamento eficaz y seguro bajo prescripción médica, pero su uso indiscriminado puede acarrear problemas serios. Las alteraciones tiroideas y los casos de cáncer medular de tiroides asociados son, según los expertos, excepcionales y poco frecuentes.
La clave, según el doctor Cucalón, está en la prevención y el control médico: nunca automedicarse y priorizar un estilo de vida saludable.