El cuentapropismo disimula la informalidad y el desempleo

Como resultado, la tasa de informalidad se ubicó en el 43,3% en el tercer trimestre, por encima del 42,6% del año previo. Entre los asalariados, la informalidad alcanza al 36,7%, también dentro de los registros más elevados del período reciente. En el Gran Tucumán-Tafí Viejo, el trabajo no registrado es uno de los más elevados dentro de la medición nacional. Durante el primer trimestre del año, la informalidad afectó a más de la mitad de los asalariados, mientras que en el segundo, cayó al 47,9%. Se espera que, para el tercer trimestre, este indicador ceda, aunque con los resultados difundidos esta semana por el Indec, probablemente la variación será leve. En la última década, el trabajo en negro nunca estuvo por debajo del 40%, de acuerdo con la serie histórica elaborada por la Dirección de Estadística de la Provincia.