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Turf: el especial del domingo promete ser emocionante

Show Goes On, Golden Warrior, Suffok y Bequepingo encabezan la central de la jornada, que tendrá 10 carreras. El debut con codo de la nueva generación y un sprint de 800 metros, son otros atractivos.

INVICTA. La potranca Holly se destaca en el cotejo reservado para la nueva generación. INVICTA. La potranca Holly se destaca en el cotejo reservado para la nueva generación.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

El hipódromo tucumano se prepara para vivir una jornada de alto voltaje, con un programa que promete emociones fuertes de principio a fin. La prueba central del domingo, un especial sobre 1.400 metros, reunirá a los mejores mediofondistas del NOA en un duelo que, en la previa, aparece abierto y de enorme jerarquía.

Todas las miradas estarán puestas en figuras de primer nivel como Show Goes On, Golden Warrior, Suffok y Bequepingo, cuatro nombres que garantizan un desarrollo intenso desde el mismo momento de la largada. Con estilos distintos pero eficacia probada, los candidatos le pondrán ritmo y calidad a una carrera que asoma como el plato fuerte de la reunión. Tampoco habrá que descuidar a otros competidores como Trendic Topic, Pure Dabster, Gardelito y Nottambulo, que buscarán dar el golpe en un lote parejo y competitivo.

Otro de los grandes atractivos de la jornada será la prueba reservada para la nueva generación. Los ejemplares de dos años afrontarán por primera vez una carrera con codo, en este caso sobre 1.000 metros, lo que añade un condimento extra de expectativa e incertidumbre. En ese contexto, sobresale la figura de la potranca Holly, que dejó una notable impresión al imponerse en su debut por varios cuerpos, mostrando precocidad y calidad. Sin embargo, no la tendrá sencilla, ya que enfrentará a rivales como Testigo Falso, Pneurus, Purple King, Puerto Magno, Sicinius, Truman Capote, Aire y Mar, Imperial Golden, El Duende Soñador e Immanuel, todos con aspiraciones de protagonismo.

Para los amantes de la velocidad pura, el programa incluirá además una carrera sobre 800 metros que promete ser explosiva. Con 15 ejemplares en gateras, el espectáculo está asegurado. Ildo, Giulie is a Bomb, Rojo de Recoleta, Polaquita Love, Bodrum, Guayaba, Grand Silverio, Huge Impact, Mystical Man, Aplaudime, Essay My Mane, Basko Domonet, Picasso Joy, Valle Candy y Dipinto animarán un sprint en el que cada detalle puede resultar decisivo.

Con propuestas para todos los gustos, el hipódromo tucumano ofrecerá un domingo imperdible, donde la calidad de los protagonistas y la competitividad de las pruebas invitan a soñar con un espectáculo de primer nivel.

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