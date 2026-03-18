Turf: el especial del domingo promete ser emocionante

Otro de los grandes atractivos de la jornada será la prueba reservada para la nueva generación. Los ejemplares de dos años afrontarán por primera vez una carrera con codo, en este caso sobre 1.000 metros, lo que añade un condimento extra de expectativa e incertidumbre. En ese contexto, sobresale la figura de la potranca Holly, que dejó una notable impresión al imponerse en su debut por varios cuerpos, mostrando precocidad y calidad. Sin embargo, no la tendrá sencilla, ya que enfrentará a rivales como Testigo Falso, Pneurus, Purple King, Puerto Magno, Sicinius, Truman Capote, Aire y Mar, Imperial Golden, El Duende Soñador e Immanuel, todos con aspiraciones de protagonismo.