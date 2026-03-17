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La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones
OPERATIVOS. Se utilizaron vuelos sanitarios para evacuar personas aisladas. OPERATIVOS. Se utilizaron vuelos sanitarios para evacuar personas aisladas.
Hace 1 Hs

A causa de las inundaciones en el sur de la provincia, un portal oficial de la Unión Europea (UE) incluyó a Tucumán en un boletín diario que ofrece una visión general de los desastres y las principales crisis humanitarias que se desarrollan en Europa y el resto del mundo.

En el portal del Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias - ERCC (https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ECHO-Products) citó datos oficiales (Federación Internacional, SMN Argentina, NOAA y CPC) para informar sobre las inundaciones en Tucumán. “Desde el 11 de marzo, la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, se ha visto afectada por intensas lluvias y tormentas eléctricas, provocando el desbordamiento de los ríos, evacuaciones y daños materiales”, se consignó.

Las localidades más afectadas

“Al 15 de marzo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) reporta 15.000 desplazados en la provincia de Tucumán, siendo La Madrid, Graneros, La Cocha, Leales, Alberdi, Río Chico, Simoca y Bella Vista las localidades más afectadas”, se expresó en el reporte oficial.

“El desbordamiento del río Marapa ha afectado al menos a 6.000 personas en La Madrid, en el sureste de la provincia de Tucumán. El 16 de marzo se esperan condiciones más secas en la provincia de Tucumán, y se pronostican más lluvias para los días 18 y 19 de marzo”, se mencionó en el reporte que compartió el Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias.

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En cuanto al objetivo del portal, se explicó puntualmente que: “en las primeras horas posteriores a un desastre, es necesario tomar decisiones rápidas para planificar las operaciones de respuesta ante el desastre. El ERCC elabora diversos productos como parte de su respuesta ante desastres. Estos proporcionan información sobre la situación para facilitar la toma de decisiones rápidas y ayudar a coordinar una respuesta más eficaz”.

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