La Unión Europea habla de 15.000 desplazados en Tucumán en las últimas inundaciones

“El desbordamiento del río Marapa ha afectado al menos a 6.000 personas en La Madrid, en el sureste de la provincia de Tucumán. El 16 de marzo se esperan condiciones más secas en la provincia de Tucumán, y se pronostican más lluvias para los días 18 y 19 de marzo”, se mencionó en el reporte que compartió el Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias.