La Libertad Avanza denunció amedrentamiento tras un allanamiento en la casa de un afiliado

La Libertad Avanza Tucumán (LLA) denunció este miércoles un presunto acto de amedrentamiento por parte de la Policía provincial contra el influencer Benjamín Gosen, quien, según afirman, no tendría ningún vínculo con la causa judicial que motivó el operativo.
A través de un comunicado en la red social X (antes Twitter), el espacio libertario señaló que durante el procedimiento se buscaban elementos que finalmente no fueron encontrados.
Calificaron el accionar como “arbitrario e injustificado” y sostuvieron que lo sucedido “deja en evidencia una clara intención de amedrentamiento”, al tiempo que advirtieron sobre el contexto político en el que se desarrolló el hecho.
“El avance sobre las libertades individuales y este tipo de prácticas no son compatibles con un sistema democrático”, señalaron, elevando el tono del reclamo y posicionando el episodio como un hecho de gravedad institucional.
En esa línea, exigió a las autoridades competentes “el inmediato esclarecimiento de lo ocurrido” y reclamó explicaciones urgentes sobre el procedimiento que derivó en el allanamiento.
Por último, el partido violeta reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad y aseguró que no permitirá “la persecución ni la intimidación a quienes piensan distinto”.
COMUNICADO OFICIAL— La Libertad Avanza TucumÃ¡n (@llatucoficial) March 18, 2026
Desde La Libertad Avanza expresamos nuestro mÃ¡s enÃ©rgico repudio a la situaciÃ³n que le tocÃ³ vivir en el dÃa de hoy a nuestro afiliado, BenjamÃn Gosen.
En el marco de una causa con la que no guarda ningÃºn tipo de relaciÃ³n, la PolicÃa de TucumÃ¡n llevÃ³ adelanteâ¦