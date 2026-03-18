La Libertad Avanza denunció amedrentamiento tras un allanamiento en la casa de un afiliado

COMUNICADO OFICIAL



Desde La Libertad Avanza expresamos nuestro mÃ¡s enÃ©rgico repudio a la situaciÃ³n que le tocÃ³ vivir en el dÃ­a de hoy a nuestro afiliado, BenjamÃ­n Gosen.



En el marco de una causa con la que no guarda ningÃºn tipo de relaciÃ³n, la PolicÃ­a de TucumÃ¡n llevÃ³ adelanteâ¦