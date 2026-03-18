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La Libertad Avanza denunció amedrentamiento tras un allanamiento en la casa de un afiliado

“El avance sobre las libertades individuales y este tipo de prácticas no son compatibles con un sistema democrático”, señaló el espacio.

POLÉMICA. La Libertad Avanza denunció “amedrentamiento” tras un allanamiento en la casa del influencer Benjamín Gosen. POLÉMICA. La Libertad Avanza denunció “amedrentamiento” tras un allanamiento en la casa del influencer Benjamín Gosen.
Hace 13 Min

La Libertad Avanza Tucumán (LLA) denunció este miércoles un presunto acto de amedrentamiento por parte de la Policía provincial contra el influencer Benjamín Gosen, quien, según afirman, no tendría ningún vínculo con la causa judicial que motivó el operativo.

A través de un comunicado en la red social X (antes Twitter), el espacio libertario señaló que durante el procedimiento se buscaban elementos que finalmente no fueron encontrados.

Calificaron el accionar como “arbitrario e injustificado” y sostuvieron que lo sucedido “deja en evidencia una clara intención de amedrentamiento”, al tiempo que advirtieron sobre el contexto político en el que se desarrolló el hecho.

“El avance sobre las libertades individuales y este tipo de prácticas no son compatibles con un sistema democrático”, señalaron, elevando el tono del reclamo y posicionando el episodio como un hecho de gravedad institucional.

En esa línea, exigió a las autoridades competentes “el inmediato esclarecimiento de lo ocurrido” y reclamó explicaciones urgentes sobre el procedimiento que derivó en el allanamiento.

Por último, el partido violeta reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad y aseguró que no permitirá “la persecución ni la intimidación a quienes piensan distinto”.

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