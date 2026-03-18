Tucumán Central se prepara para el histórico debut en el Federal A

A pocos días de un debut que quedará marcado en la historia, la expectativa crece minuto a minuto en el mundo de Tucumán Central. El “Rojo" de Villa Alem, una institución profundamente ligada al barrio sur de San Miguel de Tucumán, se prepara para afrontar un desafío inédito en sus 104 años de vida.
Fundado el 10 de junio de 1921, el club llega a este presente con la ilusión renovada y el orgullo de representar su historia en una categoría exigente como el Federal A. No se trata de un partido más: es un salto de calidad para una entidad forjada desde el esfuerzo barrial, que ahora empieza a escribir una nueva página en el fútbol nacional.
En ese contexto, el equipo debutará el domingo desde las 17 ante Bartolomé Mitre, por la primera fecha del grupo 2. El plantel entrena desde hace dos semanas en el predio de Bajo Hondo, mientras que en paralelo avanzan las obras en el estadio, especialmente en vestuarios y el sector destinado a los árbitros.
El entrenador Walter Arrieta no esquivó el análisis previo y dejó una definición que marca el tono con el que su equipo encarará la competencia. “Estamos en desventaja, pero vamos a dar pelea”, expresó, en una frase que combina realismo con convicción.
En la última práctica, el cuerpo técnico dispuso trabajos con pelota, fútbol reducido y un ensayo formal. Las novedades pasaron por las presencias del defensor Matías “Chino” Gómez y del volante Guillermo Abregú. En cuanto al posible once, Arrieta paró a Daniel Moyano; Ramiro Alderete, Franco Barrera, Gómez y Ezequiel Martínez; Matías Perdigón, César Abregú y Matías Smith; Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez y Brahian Collante.
No todo es ideal en la previa. El equipo tendrá bajas sensibles: Agustín Smith quedó descartado por una sobrecarga muscular, Patricio Krupoviesa se recupera de una tendinitis y Víctor Castaño deberá ser intervenido por una lesión meniscal. Además, en el mercado de salidas se produjeron las partidas de Bruno Medina, Nelson Martínez Llanos, Diego Velárdez y Franco Flores.
Más allá de las dificultades, el club vive un clima de entusiasmo. La campaña de socios avanza con buena respuesta, reflejando el acompañamiento de un barrio que empuja detrás del equipo.
Tucumán Central está ante un punto de inflexión. No es solo un debut: es la posibilidad de medir su historia frente a un nuevo escenario, con la certeza de que, aun en desventaja, la pelea ya empezó.