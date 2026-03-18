Tucumán Central se prepara para el histórico debut en el Federal A

Fundado el 10 de junio de 1921, el club llega a este presente con la ilusión renovada y el orgullo de representar su historia en una categoría exigente como el Federal A. No se trata de un partido más: es un salto de calidad para una entidad forjada desde el esfuerzo barrial, que ahora empieza a escribir una nueva página en el fútbol nacional.