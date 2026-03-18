Estudiantes reaccionó tarde y no pudo con Comunicaciones en Corrientes

En el segundo cuarto se produjo el quiebre del partido. Estudiantes perdió presencia en la zona interna y permitió que Comunicaciones lastimara en transición y desde el perímetro. A pesar de algunos pasajes de buen movimiento de balón, la visita no logró sostener la eficacia y vio cómo la diferencia se estiraba de manera progresiva hasta un contundente 44 a 25 al cierre del primer tiempo.