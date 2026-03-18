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Estudiantes reaccionó tarde y no pudo con Comunicaciones en Corrientes

La “Cebra” llegó a estar 27 puntos abajo, mostró carácter en el último cuarto, pero cayó 81-71 en un duelo clave por la clasificación.

DESPERTÓ TARDE. El club tucumano no pudo ganar en su primer partido de su gira por el Litoral. DESPERTÓ TARDE. El club tucumano no pudo ganar en su primer partido de su gira por el Litoral.
Hace 1 Hs

Estudiantes de Tucumán no logró sostener su reacción en el tramo final y terminó cayendo 81 a 71 frente a Comunicaciones en Mercedes, en un partido que lo tuvo siempre corriendo desde atrás y que condiciona su pelea por escalar en la Conferencia Norte.

El inicio fue equilibrado, con un equipo tucumano que encontró respuestas en la pintura y logró mantenerse en juego durante los primeros minutos. Sin embargo, con el correr del primer cuarto, el local comenzó a imponer su ritmo y se llevó el parcial inicial por 21 a 15, aprovechando algunas imprecisiones ofensivas de la “Cebra”.

En el segundo cuarto se produjo el quiebre del partido. Estudiantes perdió presencia en la zona interna y permitió que Comunicaciones lastimara en transición y desde el perímetro. A pesar de algunos pasajes de buen movimiento de balón, la visita no logró sostener la eficacia y vio cómo la diferencia se estiraba de manera progresiva hasta un contundente 44 a 25 al cierre del primer tiempo.

El tercer cuarto profundizó las dificultades. Estudiantes intentó cargar el juego en la pintura con Joe Hampton y Lorenzo Benay, pero la efectividad siguió siendo baja ante una defensa local sólida. Del otro lado, Comunicaciones encontró variantes y llegó a sacar una máxima de 27 puntos, dejando el partido prácticamente sentenciado antes del último período (66-44).

Sin embargo, cuando todo parecía definido, el equipo de Fabrizio Esposito reaccionó. Con una defensa agresiva en toda la cancha, Estudiantes forzó errores, corrió mejor el contraataque y logró un parcial que le permitió achicar la diferencia de manera considerable. La intensidad defensiva y la presión constante incomodaron al local, que entró en un bache ofensivo y permitió que la “Cebra” se ilusionara.

A pesar del envión anímico y la mejora en el juego, el desgaste acumulado y la desventaja inicial fueron demasiado. Comunicaciones logró reacomodarse en los minutos finales, recuperó eficacia y terminó cerrando el encuentro por 81 a 71.

El máximo anotador de Estudiantes fue Matías Bichara, con 18 puntos, en una noche donde el equipo mostró dos caras bien marcadas: una primera mitad con dificultades para sostener su plan de juego y un cierre con carácter, pero insuficiente.

La “Cebra” dejó pasar una oportunidad importante en su lucha por posicionarse entre los ocho primeros y ahora deberá enfocarse rápidamente en el próximo compromiso de la gira, sabiendo que el margen de error es cada vez menor en la recta final de la fase regular si pretende definir de local en la fase eliminatoria.

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