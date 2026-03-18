“Nos favorece empezar en casa”: Tucumán Central se ilusiona con un estreno histórico en el Federal A

Tucumán Central está a horas de escribir una página que durante años pareció demasiado lejana. El ascenso ya quedó atrás como una conquista celebrada, pero ahora llega algo todavía más desafiante: sostenerse, competir, y hacerse un lugar y mucho camino en el Federal A. Y en ese punto, la figura de Walter Arrieta aparece como guía de un equipo que mezcla ilusión, urgencias y sentido de pertenencia.