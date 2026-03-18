Tras la muerte de su jefe de seguridad, Irán lanzó un ataque con drones y misiles contra Israel

La respuesta iraní se produjo horas después de que se confirmara la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, considerado una de las figuras más influyentes del país tras el asesinato del ayatollah Ali Khamenei el 28 de febrero. En el mismo ataque también murió Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria. Ambos habían tenido un rol clave en la represión de las protestas de enero contra el régimen.