Guerra en Medio Oriente: evalúan liberar más reservas de petróleo para contener los precios

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a sacudir al mercado energético internacional y empujó el precio del petróleo por encima de los U$S100 por barril, en medio de temores por posibles interrupciones en el suministro global. En ese contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipó que está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de crudo si la situación lo requiere.