Guerra en Medio Oriente: evalúan liberar más reservas de petróleo para contener los precios

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a sacudir al mercado energético internacional y empujó el precio del petróleo por encima de los U$S100 por barril, en medio de temores por posibles interrupciones en el suministro global. En ese contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anticipó que está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de crudo si la situación lo requiere.
La semana pasada, el organismo anunció la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de los inventarios estratégicos para intentar estabilizar el mercado. El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, aseguró que aún existe margen para nuevas intervenciones.
“En cuanto a las reservas gubernamentales y las reservas del sector privado gestionadas por el gobierno, si se suman ambas, aún quedarán más de 1.400 millones de barriles, lo que significa que podremos tomar más medidas más adelante si fuera necesario”, afirmó este lunes en un video difundido por la agencia con sede en París, integrada por 32 países, según consignó el diario "Ámbito".
La medida busca enviar una señal de tranquilidad a los inversores en medio del conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos, con especial preocupación por las rutas energéticas del Golfo Pérsico.
El petróleo supera los U$S100
En las horas previas a la apertura de los mercados, el crudo registraba fuertes subas. Según datos del mercado internacional:
- El WTI subía 2,4%, hasta u$s100,11 por barril.
- El Brent avanzaba 2,8%, hasta u$s106,05
La escalada refleja el temor a interrupciones en el flujo de petróleo proveniente del Golfo Pérsico, una de las regiones clave para el abastecimiento energético mundial.
Uno de los principales focos de preocupación es el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo por el que circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa a nivel global.
Un eventual cierre o restricciones al tránsito en esa ruta estratégica podría provocar un fuerte impacto en los mercados energéticos internacionales.
La fragilidad de la logística energética quedó en evidencia cuando el puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos -uno de los mayores centros mundiales de abastecimiento de combustible para buques- debió suspender temporalmente sus operaciones tras los ataques registrados durante el fin de semana.
Intento de estabilizar el mercado
Frente a este escenario, la AIE anunció la liberación coordinada de reservas estratégicas de crudo. Estas reservas funcionan como un mecanismo de emergencia que puede activarse ante crisis geopolíticas, interrupciones en el suministro o desastres naturales que afecten la producción energética.
Los barriles liberados se encuentran almacenados en depósitos subterráneos y terminales portuarias distribuidas en distintos países miembros del organismo. El objetivo es compensar eventuales caídas en las exportaciones de petróleo o problemas en el transporte marítimo.