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“Esto me avergüenza”: renunció el director deportivo de Newells tras la derrota con Lanús

Roberto Sensini dejó su cargo en el conjunto rosarino y el DT Darío Kudelka fue contundente tras la dura caída por 5 a 0.

“Esto me avergüenza”: renunció el director deportivo de Newells tras la derrota con Lanús
Hace 1 Hs

La crisis en Newell’s Old Boys sumó un nuevo capítulo tras la goleada 5-0 ante Lanús. Apenas terminado el partido en La Fortaleza, Roberto Sensini presentó su renuncia como director deportivo y dejó el cargo en medio de un presente deportivo alarmante.

El ex defensor, que llevaba apenas tres meses en funciones, comunicó su decisión en el vestuario y minutos después el club la oficializó. Su ciclo terminó con números preocupantes: siete derrotas en diez partidos y apenas tres puntos en el torneo.

El golpe deportivo también impacta de lleno en la tabla: Newell’s se ubica último en la anual y hoy estaría descendiendo, lo que agrava un escenario que ya genera fuerte preocupación en Rosario.

En ese contexto, Frank Kudelka no esquivó la realidad y dejó una de las frases más duras de la jornada. “No estamos a la altura de la camiseta que tenemos. Esto me avergüenza”, expresó el entrenador, visiblemente golpeado tras la caída.

Un equipo sin reacción

El DT profundizó su análisis con una autocrítica contundente: reconoció que el equipo no compite, que pierde los duelos y que atraviesa un momento emocional muy bajo. “No estoy abatido, estoy shockeado. Es un equipo que no reacciona”, afirmó. En un panorama cada vez más complejo, Newell’s deberá encontrar respuestas urgentes para evitar que la crisis siga profundizándose.

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