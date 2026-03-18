“Esto me avergüenza”: renunció el director deportivo de Newells tras la derrota con Lanús

Un equipo sin reacción

El DT profundizó su análisis con una autocrítica contundente: reconoció que el equipo no compite, que pierde los duelos y que atraviesa un momento emocional muy bajo. “No estoy abatido, estoy shockeado. Es un equipo que no reacciona”, afirmó. En un panorama cada vez más complejo, Newell’s deberá encontrar respuestas urgentes para evitar que la crisis siga profundizándose.