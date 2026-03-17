Familia, formación y futuro: el “Lobo” que crece unido

En el caso de los chicos, algunos viajan con una doble función: no solo serán hinchas, sino también baloneros. Lucio Vega tiene 14 años y es uno de ellos. “Es más lindo lo que me toca a mí: veo de cerca, toco las pelotas, es más ‘piola’ que ser solo hincha”, valora, aunque, un poco en serio y un poco en broma, presenta una queja. “El otro día fue mi primera vez como balonero, ¡y fue una tortura! Tuve que limpiar el piso, y después los jugadores me pedían que haga tiempo”, recuerda, entre risas, el adolescente que hasta hace poco jugaba en Sportivo Manantial, pero con todas estas experiencias ya se siente parte de Tucumán de Gimnasia.