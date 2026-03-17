Alerta amarilla en Tucumán: cuándo empiezan las tormentas y qué zonas están afectadas

El pronóstico de lluvias comienza por la tarde de este día. Se espera que la actividad ocurra entre las 12 y las 18:00 horas, aunque el organismo informa que estas se extenderán hasta la noche, es decir, hasta las 00:00 horas. El reporte de la entidad climática advierte ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes caídas de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.