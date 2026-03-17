Alerta amarilla en Tucumán: cuándo empiezan las tormentas y qué zonas están afectadas

Los expertos en materia climática acertaron en sus pronósticos y durante este martes vuelven a cernirse las nubes grises que no abandonaron en meses consecutivos. El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta por el temporal, donde la provincia se encuentra bajo aviso nivel amarillo.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN señaló que Tucumán, al igual que casi todo el norte Argentino, se encuentra bajo advertencia meteorológica por tormentas intensas. El fenómeno se extiende por la mayor parte del territorio, que deberá preparar un plan de contingencia para la ocasión.
Las localidades afectadas y cuándo empieza la tormenta
Al igual que Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero, Tucumán es la otra provincia del noroeste afectada por el fuerte temporal. La inestabilidad eléctrica, el posible granizo y las ráfagas de alta velocidad marcarán la jornada en las localidades de Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El pronóstico de lluvias comienza por la tarde de este día. Se espera que la actividad ocurra entre las 12 y las 18:00 horas, aunque el organismo informa que estas se extenderán hasta la noche, es decir, hasta las 00:00 horas. El reporte de la entidad climática advierte ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes caídas de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.
Recomendaciones del SMN
Las lluvias que causaron estragos en la provincia parecen continuar incesantes en la jornada de martes. Ante estos fenómenos que pueden amenazar los bienes y las labores cotidianas, el SMN proporciona algunas recomendaciones:
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.