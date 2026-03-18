Proyectarán un filme sobre la tragedia palestina, desde el testimonio de una niña

Las dirigentes reivindican su espacio como “un grupo en el que coexistimos distintas personas con sentimientos comunes como la sensibilidad social y la filantropía”, pero advierten: “no nos resulta fácil persuadir las consciencias de los tucumanos, que actualmente están cooptadas mayoritariamente por la información tergiversada y el adoctrinamiento”. Acerca de la evolución histórica de los acontecimientos, señalan que hay una continuidad de hechos “desde 1948, cuando la ocupación israelí dejó miles de muertos y exiliados, hasta la actualidad, cuando los asesinatos superan las 72.000 personas, incluyendo 22.000 niños y 40.000 huérfanos”.