La guerra en Gaza no cesa y hay muertos todos los días

Hostilidad en alza

La guerra en Gaza, desatada en esta etapa tras el ataque de Hamas al territorio israelí, el 7 de octubre de 2023, y que dejó decenas de miles de muertos en el devastado y superpoblado enclave palestino, alcanzó un alto el fuego el año pasado, que permitió el regreso de rehenes israelíes en manos de Hamas y la Yihad Islámica, y la liberación de palestinos presos -algunos desde hace años- en Israel.