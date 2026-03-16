La guerra en Gaza no cesa y hay muertos todos los días

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- El Ministerio del Interior de la Franja de Gaza, gobernado por Hamas, afirmó que un bombardeo israelí contra un vehículo de la policía mató a nueve agentes en el centro del territorio palestino. La Defensa Civil de Gaza registró cuatro muertos en otro bombardeo israelí, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja.
Interrogado por la AFP sobre estos dos bombardeos, el ejército israelí indicó que está “verificando” las informaciones.
El Ministerio del Interior de Gaza acusó al ejército israelí de cometer un “crimen atroz, al apuntar contra un vehículo con varios oficiales y personal” en el centro de la Franja.
“El ataque resultó en el asesinato de nueve oficiales y personal”, indicó el ministerio, que precisó que todos los muertos eran policías, entre ellos el jefe de policía de la provincia central, el coronel Iyad Abu Yusef.
Horas antes, el hospital Al Aqsa, de Deir el Balah, había dicho que recibió los cuerpos de “ocho mártires” muertos en el ataque que golpeó la localidad de Zawaida.
Hamas condenó el bombardeo y dijo que “muestra la verdadera cara de la ocupación y su descarada política, que busca continuar con la guerra genocida y aumentar la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza”.
Los bombardeos coincidieron con una visita de una delegación de Hamas a El Cairo, donde se entrevistó con el alto representante para Gaza designado por Estados Unidos, Nikolai Mladenov, según una fuente del movimiento islamista.
“Abordaron las violaciones, incursiones y crímenes israelíes en curso”, afirmó la fuente. Israel y Hamas se acusan mutuamente de violar el frágil cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025 tras dos años de guerra.
Israel, por su lado, anunció ayer que reabrirá parcialmente el cruce fronterizo de Rafah, que comunica Gaza con Egipto, para el miércoles, tras el cierre impuesto el 28 de febrero al inicio de la guerra contra Irán.
“El paso fronterizo de Rafah reabrirá al tránsito en ambas direcciones a partir del próximo miércoles, solo para la circulación limitada de personas”, declaró en un comunicado el COGAT, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa israelí y competente en asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.
Hostilidad en alza
La guerra en Gaza, desatada en esta etapa tras el ataque de Hamas al territorio israelí, el 7 de octubre de 2023, y que dejó decenas de miles de muertos en el devastado y superpoblado enclave palestino, alcanzó un alto el fuego el año pasado, que permitió el regreso de rehenes israelíes en manos de Hamas y la Yihad Islámica, y la liberación de palestinos presos -algunos desde hace años- en Israel.
El alto el fuego, sin embargo, no logra calmar las hostilidades en la zona. Al contrario, ahora que el mundo está pendiente de la guerra con Irán, aumentaron los ataques de colonos israelíes en el territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.
Estos ataques han escalado la respuesta de grupos palestinos cuyas aldeas fueron atacadas para forzarlos a dejar la tierra.
La noche del 7 al 8 de marzo, al menos 70 colonos, provenientes de los alrededores, invadieron el pueblo de Abu Falah, al noreste de Ramalá, y saquearon granjas.
Milia Hamayel llamó por teléfono a su hijo Thaer, para rogarle que no participe en la retaliación.
“Lo llamé dos o tres veces más, pero no contestó”, cuenta, con los labios temblorosos mientras mira una foto enmarcada del joven.
Thaer, de 30 años, y un pariente suyo, Farea Hamayel, de 57 años, murieron al ser alcanzados por disparos de colonos. Otro lugareño falleció tras haber inhalado gas lacrimógeno disparado por el ejército israelí, según fuentes palestinas y Naciones Unidas.
El ejército israelí declaró que envió militares a Abu Falah para dispersar a la multitud. Condenó la violencia de los colonos y confirmó la muerte de tres palestinos, uno de ellos por asfixia, sin precisar si hay soldados implicados en su muerte.
“Oportunidad de oro”
Según las autoridades palestinas, seis palestinos han muerto desde el 2 de marzo por disparos de colonos en Cisjordania, además del lugareño fallecido por asfixia. El último en la lista perdió la vida el sábado en el norte del territorio. Hasta principios de marzo, 24 palestinos murieron a manos de colonos judíos, según la ONU, desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, que ya había disparado la violencia en Cisjordania.
“Cuando comenzó la guerra con Irán, los colonos vieron una oportunidad de oro”, estima Ibrahim Hamayel, otro habitante de Abu Falah. “La combinación del uso creciente y mortal de balas reales por las milicias israelíes y la extensión de los ataques contra vastas comunidades palestinas ya establecidas indica una intensificación de los esfuerzos de limpieza étnica llevados a cabo por Israel, bajo el pretexto de la guerra con Irán”, estima la ONG israelí B’Tselem, que sigue la situación en los territorios ocupados.