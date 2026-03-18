Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 18 de marzo de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 5 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Caso Lebbos: “Las feministas no cooptamos a Leti; nosotras la escuchamos y respetamos sus decisiones” Los Oscars desde Tucumán: una noche donde el cine se vivió como un clásico de domingo Cómo tramitar el boleto estudiantil gratuito para universitarios y terciarios de la capital Los argentinos usan cada vez más ChatGPT y YouTube y un estudio explica por qué Planificar antes de que la ciudad nos desborde Cartas de lectores: “Buenos y malos” en el Peronismo