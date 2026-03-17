Dólar: la cotización oficial cerró sin cambios y el "blue" avanzó $10 este martes 17 de marzo

La denominada "pax cambiaria" volvió a sentirse en la rueda de este martes. El dólar se mantuvo estable, mientras que los tipos de cambio financieros registraron leves bajas y el "blue" mostró un pequeño avance.
En el segmento de contado, el dólar mayorista persistió sin variantes y cerró en $1.396, todavía cerca del piso de 2026, que fue de $1.370,50 el 23 de febrero. De esta manera, el tipo de cambio mayorista baja un peso en lo que va de marzo y acumula una caída de unos $59 o 4,1% desde el inicio del año.
En paralelo, la banda superior del esquema de libre flotación aplicado por el Banco Central durante este año se ubicó en $1.633,99. Con ese valor, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió a $237,99, el nivel más alto desde el 3 de julio del año pasado, cuando había alcanzado el 17,2%.
Este margen es considerado un rango cómodo para que la autoridad monetaria continúe absorbiendo divisas del mercado sin generar presión sobre las cotizaciones.
En el mercado minorista, el dólar al público en el Banco Nación también finalizó sin cambios a $1.415 para la venta, manteniéndose en mínimos desde el 25 de febrero.
Leve suba del dólar "blue"
Distinta fue la dinámica en el mercado informal. El dólar "blue" avanzó $10, hasta los $1.435, nivel que representa su valor más alto desde el 25 de febrero.
Por su parte, en el segmento financiero se observaron leves retrocesos. El dólar MEP cayó 0,4% y se ubicó en $1.419,39, mientras que el contado con liquidación (CCL) cedió 0,5% hasta los $1.467,19.