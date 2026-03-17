Dólar: la cotización oficial cerró sin cambios y el "blue" avanzó $10 este martes 17 de marzo

En el segmento de contado, el dólar mayorista persistió sin variantes y cerró en $1.396, todavía cerca del piso de 2026, que fue de $1.370,50 el 23 de febrero. De esta manera, el tipo de cambio mayorista baja un peso en lo que va de marzo y acumula una caída de unos $59 o 4,1% desde el inicio del año.