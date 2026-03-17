El costo de la construcción subió 1,9% en febrero impulsado por materiales y mano de obra

En el caso de la mano de obra, el informe detalla que el incremento refleja el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) el 12 de enero de 2026. El convenio resulta aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde febrero de este año.