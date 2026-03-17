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El costo de la construcción subió 1,9% en febrero impulsado por materiales y mano de obra

El índice refleja la evolución de los principales costos del sector, con impacto de salarios, insumos y servicios utilizados en las obras.

INDEC. El costo de la construcción registró un alza de 1,9% en febrero. INDEC. El costo de la construcción registró un alza de 1,9% en febrero.
Hace 3 Hs

El nivel general del Índice del Costo de la Construcción (ICC) registró en febrero de 2026 una suba de 1,9% respecto al mes anterior, impulsado principalmente por aumentos en materiales, mano de obra y gastos generales. Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Según el informe, el resultado mensual se explicó por las alzas de 1,5% en el capítulo “Materiales”, 1,6% en “Mano de obra” y 4,4% en “Gastos generales”, tres de los principales componentes que integran el indicador que mide la evolución de los costos del sector.

En el caso de la mano de obra, el informe detalla que el incremento refleja el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) el 12 de enero de 2026. El convenio resulta aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde febrero de este año.

Además, el acuerdo incluye una asignación no remunerativa y extraordinaria, establecida en la misma resolución. El aumento en las categorías laborales también impacta en el capítulo de “Gastos generales”, debido a que dentro de ese apartado se encuentra el ítem “Sereno”, que se encuentra alcanzado por la resolución mencionada.

Por otra parte, el capítulo “Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios de la energía eléctrica aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a partir de febrero para las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas. Los cuadros tarifarios fueron establecidos mediante las resoluciones ENRE 46/26 y 45/26.

Asimismo, el indicador también contempla una actualización en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca, autorizada por la resolución de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

De esta manera, el índice refleja el impacto combinado de ajustes salariales, actualizaciones tarifarias y variaciones en los costos de insumos, factores que continúan influyendo en la evolución del costo de la construcción en el área metropolitana.

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