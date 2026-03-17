¿Dónde están los ricos?: el mapa de los países con más multimillonarios

Estados Unidos sigue siendo el líder indiscutido. Con 989 multimillonarios, el país del norte no solo tiene la mayor cantidad de ricos, sino que también alberga a 15 de las 20 personas con más dinero en el planeta. A la cabeza aparece un nombre que ya es moneda corriente en las noticias: Elon Musk, quien emigró a Estados Unidos desde Sudáfrica hace más de tres décadas, según destaca el informe. Lo curioso es que este año se sumaron figuras del espectáculo como Taylor Swift y Beyoncé a este ranking de activos monumentales.