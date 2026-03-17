¿Dónde están los ricos?: el mapa de los países con más multimillonarios

El selecto club de las diez cifras registró un notable crecimiento. Según el último relevamiento de Forbes, el mundo alcanzó la cifra récord de 3.428 fortunas extraordinarias distribuidas en 80 países. Pero la riqueza no es democrática: más de la mitad de estos magnates se concentran en apenas tres naciones. A partir de una investigación, desde el medio citado elaboraron un mapa que revela cómo se reconfigura el poder económico global.
Estados Unidos sigue siendo el líder indiscutido. Con 989 multimillonarios, el país del norte no solo tiene la mayor cantidad de ricos, sino que también alberga a 15 de las 20 personas con más dinero en el planeta. A la cabeza aparece un nombre que ya es moneda corriente en las noticias: Elon Musk, quien emigró a Estados Unidos desde Sudáfrica hace más de tres décadas, según destaca el informe. Lo curioso es que este año se sumaron figuras del espectáculo como Taylor Swift y Beyoncé a este ranking de activos monumentales.
China se mantiene firme en el segundo lugar con 539 integrantes. A pesar de los vaivenes económicos, el gigante asiático logró sumar nuevos nombres gracias al auge de la inteligencia artificial. Su figura más destacada es Zhang Yiming, cofundador de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, quien consolidó su fortuna tras acuerdos clave en el mercado occidental.
El ascenso de India y los cambios en Europa
India ocupa el tercer escalón del podio. Con 229 multimillonarios que suman un billón de dólares, el país más poblado del mundo demuestra que su mercado bursátil está en plena ebullición. El hombre detrás de los números más grandes allí es Mukesh Ambani, cuya fortuna roza los U$S 100.000 millones.
En Europa, Alemania y Rusia completan el "top five". Mientras los alemanes cuentan con 212 magnates liderados por Dieter Schwarz, Rusia logró incrementar su lista a 147 nombres, con Alexey Mordashov y su familia a la cabeza. Un dato que no pasa inadvertido es la salida del Reino Unido de los primeros diez puestos, siendo desplazado por el vertiginoso crecimiento tecnológico de Taiwán.
Los representantes de América del Sur
En el contexto latinoamericano, Brasil saca una ventaja considerable. Ubicado en el noveno puesto global, el país vecino cuenta con 70 multimillonarios. La figura central sigue siendo Eduardo Saverin, cofundador de Facebook, con un patrimonio estimado de U$S 35.900 millones. Es el único país de la región que logra meterse en la conversación de las grandes potencias.
Finalmente, el ranking 2026 deja algunas sorpresas geopolíticas. Pakistán y Afganistán regresaron a la lista tras años de ausencia. En el caso paquistaní, el ingreso se debió al éxito de Sualeh Asif, quien creó una herramienta de edición de código con inteligencia artificial, demostrando que hoy el software es la fábrica de billetes más rápida del siglo XXI.