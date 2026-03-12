Millonarios más allá de la tecnología: quiénes son y en qué negocios invierten

Cuando se habla de los empresarios más ricos del planeta, la imagen que aparece suele estar ligada a la tecnología. Plataformas digitales, inteligencia artificial y redes sociales dominan hoy el mapa de las grandes fortunas. El Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que actualiza cada día la riqueza de las personas más ricas del mundo, refleja con claridad ese fenómeno.