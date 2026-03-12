Millonarios más allá de la tecnología: quiénes son y en qué negocios invierten

Cuando se habla de los empresarios más ricos del planeta, la imagen que aparece suele estar ligada a la tecnología. Plataformas digitales, inteligencia artificial y redes sociales dominan hoy el mapa de las grandes fortunas. El Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que actualiza cada día la riqueza de las personas más ricas del mundo, refleja con claridad ese fenómeno.
El ranking calcula los patrimonios a partir de participaciones en empresas que cotizan en bolsa, compañías privadas, propiedades y otras inversiones, descontando las deudas conocidas. Los primeros puestos están ocupados por figuras del universo tecnológico, lo que muestra el peso que tiene hoy ese sector en la economía global.
El ranking de millonarios
Según el ranking de Bloomberg, estas son las mayores fortunas del planeta:
1. Elon Musk (Tecnología): U$S 666.000 millones.
2. Larry Page (Tecnología): U$S 268.000 millones.
3. Sergey Brin (Tecnología): U$S 249.000 millones.
4. Jeff Bezos (Tecnología): U$S 236.000 millones.
5. Mark Zuckerberg (Tecnología): U$S 229.000 millones.
6. Larry Ellison (Tecnología): U$S 198.000 millones.
7. Bernard Arnault (Consumo): U$S 181.000 millones.
8. Jim Walton (Retail): U$S 152.000 millones.
9. Warren Buffett (Diversificado): U$S 151.000 millones.
10. Rob Walton (Retail): U$S 149.000 millones.
11. Alice Walton (Retail): U$S 149.000 millones.
12. Jensen Huang (Tecnología): U$S 147.000 millones.
13. Michael Dell (Tecnología): U$S 143.000 millones.
14. Amancio Ortega (Retail): U$S 140.000 millones.
15. Steve Ballmer (Tecnología): U$S 139.000 millones.
A pesar del dominio tecnológico en el ranking, varios de los nombres más ricos del planeta construyeron sus imperios en sectores tradicionales de la economía.
Los magnates no tecnológicos más ricos
Entre ellos se destaca Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH. Su imperio reúne marcas icónicas como Louis Vuitton, Christian Dior y Moët & Chandon. Con un patrimonio estimado en u$s181.000 millones, se mantiene como el empresario más rico fuera del sector tecnológico.
Otro caso fuerte es el de la familia Walton, heredera de Walmart, la cadena minorista más grande del mundo. Jim Walton, Rob Walton y Alice Walton concentran fortunas que rondan entre los u$s149.000 millones y u$s152.000 millones gracias a su participación en la compañía fundada por su familia.
En el mundo de las inversiones aparece Warren Buffett, uno de los empresarios más influyentes de la historia reciente. A través de Berkshire Hathaway construyó un conglomerado con empresas de seguros, energía, transporte ferroviario y consumo masivo.
Desde Europa también figura Amancio Ortega, fundador de Inditex, el grupo dueño de Zara. Su modelo de “moda rápida” transformó la industria textil y convirtió a la empresa en una de las mayores cadenas de ropa del planeta.
Negocios clásicos que siguen generando fortunas
Aunque la tecnología domina el ranking global, estos empresarios muestran que los sectores tradicionales todavía tienen enorme capacidad para generar riqueza.
El lujo mantiene márgenes altos y una fuerte demanda internacional. El retail masivo continúa concentrando gran parte del consumo cotidiano. La moda rápida sigue marcando tendencias en el mercado global. Y las inversiones diversificadas permiten construir conglomerados empresariales gigantes.
El ranking lo deja claro: mientras Silicon Valley lidera la lista de multimillonarios, los negocios clásicos siguen ocupando un lugar clave en la economía mundial.