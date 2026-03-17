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Agenda de TV: dónde ver en Manchester City-Real Madrid por la Champions League

Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley inician la serie semifinal de la Aclav. Se completa la fecha 11 del Apertura.

CON VENTAJA. Vini será titular y Mbappé esperará su momento entre los suplentes, en un Real Madrid que clasificará a cuartos de la Champions incluso perdiendo por dos goles de diferencia. CON VENTAJA. "Vini" será titular y Mbappé esperará su momento entre los suplentes, en un Real Madrid que clasificará a cuartos de la Champions incluso perdiendo por dos goles de diferencia. FOTO TOMADA DE X.COM/REALMADRID
Hace 1 Hs

Manchester City y Real Madrid protagonizarán hoy la esperada revancha por los octavos de final de la UEFA Champions League, en el partido más atractivo de la agenda de TV, que tendrá, además, por primera vez a dos equipos tucumanos disputando una semifinal de la Liga Argentina de Vóley. 

El duelo entre el Madrid y el City comenzará a las 17, en el Etihad Stadium, y se verá por ESPN y por Disney+ Premium. Mientras tanto, en Monteros, desde las 18.30, Tucumán de Gimnasia se enfrentará a Ciudad (Fox Sports 2) y a partir de las 21.30 será el turno de Monteros Vóley-UPCN (Fox Sports). 

Agenda de TV y streaming del martes 17 de marzo 

Champions League

14.45: Sporting CP-Bodø/Glimt (Fox Sports 2)

17: Chelsea-Paris Saint-Germain (Fox Sports)

17: Arsenal-Bayer 04 Leverkusen (ESPN 2)

 17: Manchester City-Real Madrid (ESPN)

Liga de Voleibol Argentina

18.30: Tucumán de Gimnasia-Ciudad (Fox Sports 2)

21.30: Monteros Vóley-UPCN (Fox Sports)

Liga Profesional

19: Lanús-Newell's Old Boys (ESPN Premium)

21.15: Gimnasia Mendoza-Estudiantes de La Plata (ESPN Premium)

21.15: Central Córdoba-Riestra (TNT Sports)

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