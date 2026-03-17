La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud, a un año de la notificación oficial

La Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que se hizo efectiva este martes al cumplirse un año de la notificación oficial presentada ante las autoridades internacionales.
El canciller Pablo Quirno fue el encargado de confirmar la medida a través de un mensaje publicado en la red social X. “Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, señaló.
La comunicación original había sido enviada el 17 de marzo de 2025 mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS.
De acuerdo con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro de un organismo internacional de estas características se concreta un año después de la notificación formal, plazo que se cumplió en la fecha.
Desde el Gobierno remarcaron que, pese a la salida, la Argentina continuará vinculada a la cooperación internacional en materia sanitaria. “Nuestro país seguirá promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales”, afirmó Quirno.
En ese sentido, el funcionario subrayó que la decisión apunta a “resguardar plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias”.