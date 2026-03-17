San Miguel de Tucumán: buscan convertir 309 barrios en 20 distritos con identidad

“Si hay 309 barrios en la ciudad significa que el diálogo no existe. Si tengo 309 interlocutores es que no interactúo con ninguno y que el Estado los maneja a todos desde una posición de poder; y la situación se agrava a medida de que te alejás de centro”, consigna la investigación que realizaron los arquitectos Gerardo Isas, Alicia Carranza, Norberto Rodríguez Vaquero y Guillermo Soler Nixdorff. El informe tiene tres ejes: 1) Hacia una reinterpretación del desarrollo inmobiliario de San Miguel de Tucumán; 2) El Código de Planeamiento Urbano y perspectivas para su modificación, y 3) Barrios posibles, identidad, morfología y realidad administrativa.