Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley ya palpitan el inicio de las semifinales de la Liga Argentina

El calendario señala que este martes no será un día más para el deporte tucumano. El Polideportivo Municipal de Monteros será el escenario de un hecho inédito: dos de los cuatro mejores equipos del país son de nuestra provincia. En una jornada que promete ser inolvidable, Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley abrirán sus series ante los dos máximos aspirantes al título de laLiga Argentina, Ciudad de Buenos Aires y UPCN de San Juan, respectivamente. La cita trasciende lo estrictamente deportivo, ya que la organización ha dispuesto que el acceso a los encuentros sea a través de una colecta solidaria. En lugar de una entrada tradicional, los asistentes deberán colaborar con alimentos no perecederos, ropa, calzado o artículos de limpieza que serán destinados a los damnificados por las recientes inundaciones en el sur y en el este provincial.