Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley ya palpitan el inicio de las semifinales de la Liga Argentina

El calendario señala que este martes no será un día más para el deporte tucumano. El Polideportivo Municipal de Monteros será el escenario de un hecho inédito: dos de los cuatro mejores equipos del país son de nuestra provincia. En una jornada que promete ser inolvidable, Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley abrirán sus series ante los dos máximos aspirantes al título de laLiga Argentina, Ciudad de Buenos Aires y UPCN de San Juan, respectivamente. La cita trasciende lo estrictamente deportivo, ya que la organización ha dispuesto que el acceso a los encuentros sea a través de una colecta solidaria. En lugar de una entrada tradicional, los asistentes deberán colaborar con alimentos no perecederos, ropa, calzado o artículos de limpieza que serán destinados a los damnificados por las recientes inundaciones en el sur y en el este provincial.
El “Lobo” dará batalla
La acción comenzará a las 18.30. Tucumán de Gimnasia, el elenco conducido por Marcelo “Chato” Díaz, llega con el pecho inflado tras una serie de cuartos de final épica donde eliminó a Boca Juniors. “Estamos con alegría por haber cumplido el objetivo institucional, pero con la confianza de que podemos dar batalla”, asegura el entrenador.
Para el DT del “Lobo”, enfrentar a Ciudad es un desafío de máxima exigencia, pero no imposible. “Son estructuras grandes, con jugadores extranjeros de primera línea, pero dentro de la cancha somos seis contra seis”, afirma sobre el club porteño, que es el campeón vigente y fue el mejor de la fase regular, con solo dos derrotas en 20 partidos, pero el conductor tucumano elige concentrarse en las virtudes de su equipo. Resalta que este presente no es casualidad, sino el fruto de un proceso de profesionalización. Durante los siete meses que dura el torneo, los jugadores se dedican íntegramente a la actividad, manteniendo un régimen de entrenamiento físico y técnico exigente. Incluso aquellos jugadores locales que no emigraron al exterior, como es el caso de Maximiliano Geysels, han demostrado un nivel que les permite competir de igual a igual con las grandes potencias.
El batacazo es posible
Al término del primer turno, cerca de las 21.30, llegará el momento de Monteros Vóley. Los dirigidos por Leonardo Patti vienen de protagonizar una remontada épica: levantaron un 0-2 ante River Plate en el partido decisivo, y días antes habían forzado ese desempate en un duelo que se jugó hasta altas horas de la madrugada.
“Hoy la sensación es de mucha ilusión”, confiesa Patti, quien transita su quinta temporada en el club. “Sentimos que este año dimos un saltito de calidad en experiencia. Si bien UPCN y Ciudad triplican o cuadruplican los presupuestos del resto, este UPCN quizás bajó un escalón respecto a años anteriores donde tenía figuras como Manuel Armoa o brasileños de primer nivel. Sentimos que tenemos más chances de dar el batacazo que en otras semifinales”, evalúa el referente del equipo monterizo. Y razón no le falta: el equipo sanjuanino es el máximo ganador histórico de la Liga, pero viene de una reestructuración donde pasó por la segunda división y este es el primer año en la máxima categoría desde su regreso.
Por otra parte. para “Leo”, el vínculo con la gente se reactivó tras los cuartos de final: “El partido contra River logró que la gente tomara el equipo como propio. Ese 3-2 dándolo vuelta hizo que el público terminara de ‘comprar’ el proyecto”.
El exjugador de Bolívar vivió lo que es jugar de visitante en Tucumán (enfrentó varias veces a Social Monteros hace más de 20 años), y espera que este martes el estadio se convierta en una caldera como la de aquellas noches y le brinde un impulso a sus dirigidos hacia un triunfo fundamental en casa.
Un hito para el interior
La magnitud de este presente es difícil de medir en caliente. Nunca antes una provincia -fuera de la hegemonía de Buenos Aires- había colocado a dos representantes entre los cuatro mejores de la Liga Argentina de Vóley.
“No se toma dimensión aún. Esto refleja un trabajo de base histórico en Tucumán y una política deportiva que entiende que el deporte es inversión, no gasto”, reflexiona Patti, a la vez que destaca el apoyo gubernamental que permite sostener procesos largos tanto en Monteros como en el “Lobo”. Díaz coincide: “Que uno haya eliminado a Boca y el otro a River le da un matiz épico que tiene que servir para que más chicos se vuelquen al vóley no solo aquí, sino en toda la región“.
El camino a la final
Las series se juegan al mejor de tres partidos. Tras los duelos en Monteros, la acción se trasladará a San Juan y Buenos Aires: Monteros Vóley visitará a UPCN el martes 24, mientras que Tucumán de Gimnasia jugará ante Ciudad en Morón el sábado 28.
En caso de ser necesarios terceros partidos, se disputarán al día siguiente en las mismas sedes, debido a la ventaja de localía que tienen los equipos que terminaron más arriba en la fase regular.
La invitación está hecha para toda la familia del deporte. Se espera un marco imponente en un recinto que puede albergar cerca de 2500 personas, que no solo irán a disfrutar del mejor vóley del país, sino a participar activamente de una jornada de ayuda para las localidades afectadas por las inundaciones.
El camino hacia la gran final comienza y Tucumán sueña con tener a sus dos representantes disputando el trofeo mayor.