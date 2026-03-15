"Semis solidarias" de vóley: las entradas en Monteros serán donaciones para los inundados

Las series de semifinales de la Liga de Voleibol Argentina se empezarán a jugar en el Polideportivo del Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolás Russo", en Monteros. Y los organizadores anunciaron que la jornada, prevista para este martes 17, tendrá el espíritu de asistir a los tucumanos afectados por las inundaciones.
Los cuatro mejores equipos del país compiten en esta instancia por el pase a la final.
A las 18.30, será el turno de Tucumán de Gimnasia vs Ciudad. Y a continuación, a las 21.30, se medirán Monteros Vóley vs UPCN.
"Las entradas para ambos partidos serán: alimentos no perecederos, ropa, calzados, abrigos, artículos de limpieza para ser donados a nuestros hermanos de sur tucumano", se anunció a través de las redes sociales.
Los partidos de vuelta en esta serie están previstos para el martes 24 (UPCN vs Monteros Vóley) y el sábado 28 (Ciudad Vóley vs Tucumán de Gimnasia).