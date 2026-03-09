Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

El conjunto tucumano afrontó un partido de máxima exigencia, con el clima propio de una serie de playoffs y ante un rival de jerarquía. Después de haberse impuesto en el primer duelo, los “Lobos” volvieron a mostrar carácter en un cruce cambiante, de trámite parejo y con un desenlace que mantuvo la tensión hasta la última pelota. La victoria no solo confirmó el gran momento del equipo, sino que además ratificó su capacidad para responder en escenarios de alta presión.