Monteros Vóley dio el golpe contra River y Tucumán tendrá dos equipos en semifinales de la Liga Argentina

Un logro histórico para Tucumán

La clasificación no solo significó el pase a semifinales para Monteros Vóley, sino también un hecho inédito para el deporte tucumano. Por primera vez, dos equipos de la provincia estarán entre los cuatro mejores de la Liga Argentina. En la próxima instancia, Monteros se enfrentará a UPCN San Juan, mientras que Tucumán de Gimnasia se medirá con Ciudad Vóley en busca de un lugar en la final del campeonato nacional.