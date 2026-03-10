Secciones
Monteros Vóley dio el golpe contra River y Tucumán tendrá dos equipos en semifinales de la Liga Argentina

Tras revertir un 0-2 contra el "Millonario" en un tie break electrizante, el "Naranja" se metió entre los cuatro mejores del torneo y selló un hecho histórico para la provincia.

Monteros Vóley protagonizó una noche histórica para el deporte tucumano al eliminar a River Plate y clasificar a las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina. El “Naranja” se impuso por 3-2 en el tercer partido de la serie de cuartos de final, tras revertir una desventaja de dos sets, con parciales de 21-25, 17-25, 25-23, 25-17 y 18-16.

El partido comenzó favorable para el “Millonario”, que se quedó con los dos primeros sets y parecía encaminar la clasificación. Sin embargo, Monteros reaccionó con carácter en el tercer parcial, que logró ganar por 25-23 para mantenerse en partido y comenzar a cambiar la dinámica del encuentro.

Impulsado por el apoyo del público en el Polideportivo Municipal, el conjunto tucumano dominó el cuarto set y logró igualar el marcador. Ese envión anímico lo llevó a disputar un tie break cargado de tensión, en el que ambos equipos intercambiaron puntos y mantuvieron la incertidumbre hasta el final.

El quinto set se transformó en una verdadera batalla deportiva. Tras varios empates en el cierre, Monteros logró imponerse por 18-16 y desató el festejo de un estadio colmado que acompañó una de las noches más memorables del vóley provincial.

Un logro histórico para Tucumán

La clasificación no solo significó el pase a semifinales para Monteros Vóley, sino también un hecho inédito para el deporte tucumano. Por primera vez, dos equipos de la provincia estarán entre los cuatro mejores de la Liga Argentina. En la próxima instancia, Monteros se enfrentará a UPCN San Juan, mientras que Tucumán de Gimnasia se medirá con Ciudad Vóley en busca de un lugar en la final del campeonato nacional.

