“Está viviendo un espectáculo de terror”: Toto Wolff habló del mal momento de Max Verstappen en la Fórmula 1

Wolff también sostuvo que la respuesta del público acompaña esta nueva etapa. “La clasificación a fondo sería agradable. Pero cuando mirás a los espectadores y la emoción que hay en vivo, los aplausos cuando hay adelantamientos, y también en las redes sociales, los aficionados más jóvenes, la gran mayoría en todos los grupos demográficos disfruta del deporte en este momento”, señaló. Y completó: “Siempre podemos ver cómo mejorar. Pero en este momento, todos los indicadores dicen que a la gente le encanta. Hablé con Stefano (Domenicali, presidente de la F1) y él dice lo mismo. Creo que lo que para algunos no es lo más agradable es conducir el coche”, finalizó.