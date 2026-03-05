“Felipe Sosa no mató a Érika. Fue una tragedia”, sostuvo el abogado del acusado

El abogado dijo que existe además un punto probatorio que esta defensa viene reclamando desde hace tiempo: las fotografías de la autopsia de Érika. "Su importancia en esta causa es evidente. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de feria que intervino sostuvo que Érika habría fallecido como consecuencia de una maniobra conocida como “mata león”. Sin embargo, actualmente el fiscal natural de la Unidad Fiscal de Homicidios N.º 2 sostiene una hipótesis distinta: que la muerte de Érika se habría producido a golpes. Ante semejante contradicción respecto del mecanismo de muerte, el acceso al registro fotográfico completo de la autopsia resulta indispensable para el ejercicio del derecho de defensa y para poder realizar una meta‑pericia independiente sobre el informe médico legal incorporado al legajo", afirmó.