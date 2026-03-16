Seguridad Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados? Un imputado denunció que abogado de Sosa le ofreció defensa para desligarlo del caso. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL IMPUTADO. Felipe “El Militar” Sosa. Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Patricio CharPedro GalloPenal de Benjamín PazErika Antonella ÁlvarezFelipe “El Militar” Sosa Tamaño texto Comentarios Lo más popular Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada? Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas