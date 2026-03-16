Por qué Rosalía debió pedir disculpas tras sus declaraciones sobre Picasso

Arte, representaciones sociales, polaridad, música, luchas sociales y disculpas. Una de las últimas publicaciones de Rosalía fue una reflexión sobre lo que el mundo “pide”, lo que se espera de una artista, de una mujer, de una figura de la industria y también de los miedos y la responsabilidad que conlleva ser un referente. La compositora pidió perdón por sus últimas declaraciones en una charla con la escritora Mariana Enríquez y, a la vez, planteó su posición conflictuada frente al feminismo y una pregunta que aturdió por siglos a la discusión pública. Luego de reconocer que es capaz de “diferenciar el artista de la obra”, la catalana rectificó su posicionamiento, tras un masivo cuestionamiento por parte de la audiencia.