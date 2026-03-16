Por qué Rosalía debió pedir disculpas tras sus declaraciones sobre Picasso

Arte, representaciones sociales, polaridad, música, luchas sociales y disculpas. Una de las últimas publicaciones de Rosalía fue una reflexión sobre lo que el mundo “pide”, lo que se espera de una artista, de una mujer, de una figura de la industria y también de los miedos y la responsabilidad que conlleva ser un referente. La compositora pidió perdón por sus últimas declaraciones en una charla con la escritora Mariana Enríquez y, a la vez, planteó su posición conflictuada frente al feminismo y una pregunta que aturdió por siglos a la discusión pública. Luego de reconocer que es capaz de “diferenciar el artista de la obra”, la catalana rectificó su posicionamiento, tras un masivo cuestionamiento por parte de la audiencia.
La intérprete española dio marcha atrás sobre sus dichos durante la gira de promoción de su nuevo disco Lux por Argentina en este 2026. A principios de este mes, se publicó la entrevista donde la estrella de la música se sentaba a charlar con Enríquez en el bar Los Galgos de Buenos Aires. En un momento de la conversación, patrocinada por Spotify, la autora adhirió a la escisión entre el creador y la creación, donde puso como ejemplo a Pablo Picasso. Esta postura generó un debate inmediato en redes sociales y medios, ya que algunos usuarios la interpretaron como una falta de sensibilidad ante las denuncias conocidas sobre el pintor.
La reflexión de Rosalía tras sus dichos sobre Picasso
Sentada en su cama y en un video casero, Rosalía sacó de sí todos esos pensamientos que aparentan haberla acosado durante días. “No estoy en paz con lo que dije de Picasso y todo el mundo me recomienda que no haga ningún vídeo, que no conteste, que no diga nada, pero yo personalmente no me siento tranquila”, comenzó sin mayores rodeos. En un tono serio, agradeció su gira por Buenos Aires, su entrevista con Enríquez y los aprendizajes que le dieron 24 horas en Argentina. Sin embargo, advirtió que en todo este tiempo “habló mucho”.
“Cuanto te pasas tantas horas hablando a lo mejor dices algo que no tiene sentido”, profundizó. Ese comentario inicial le hizo ver que “se había equivocado” y agradeció a quienes le reconocieron ese error. “Voy a intentar aprender más. Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se dijo sobre él. Pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato”, declaró.
Rosalía se rectificó por su "falta de sensibilidad"
“Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad de mi parte y esa carencia de empatía absoluta con esas mujeres y esos testimonios”, se sinceró, visiblemente afligida por la discusión que signó los últimos días.
Antes de que se estrene su nuevo disco, cuyo lanzamiento es precisamente hoy, la cantante zanjó otro de los debates que la persiguieron durante las jornadas previas. Ya en otras ocasiones, Rosalía había planteado su falta de “idoneidad” para ser una referente del movimiento feminista, aduciendo que “no se consideraba moralmente perfecta como para reconocerse dentro de un ismo” pero sí que le inspiraban y se rodeaba de ideas feministas.
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El debate sobre el feminismo y la polaridad actual que planteó Rosalía
Sus declaraciones iniciaron una nueva polémica que ella ratificó en su nueva publicación de TikTok. “Yo no tengo nada más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”, explicó como introducción. Luego agregó: “Quizás a veces peco de cuidadosa por ese cariño y deferencia. Siento que me da miedo denominarme de tal o cual manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello. Yo creo que está claro: la forma en la que vivo, escribo, performeo, canto, en la que hago música y quiero es muy feminista. Para mí es obvia mi posición feminista. A lo mejor para el resto no lo ha sido tanto”.
Este sábado, Rosalía terminó reflexionando sobre la posición que deben tomar los artistas ante cualquier tema de actualidad. “Hoy en día, si no te posicionas de manera clara, el mundo es muy polarizado, parece que si no dices claramente el lado en el que estás, estás en el otro. Este vídeo no lo hago por los haters. Lo hago para la gente que siempre está ahí. Y os doy las gracias por acompañarme siempre”, remató.