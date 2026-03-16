Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

Distribución de las tormentas y zonas afectadas

Las tormentas se distribuyen por el país en distintos momentos del día. En la parte más septentrional como el este de Formosa, el norte de Entre Ríos y en la mayor parte de Misiones, el evento meteorológico se instalará durante la mañana. Luego, la advertencia se concentra en el centro de la nación: el sur de La Rioja y San Juan, donde se registrarán precipitaciones por la noche, gran parte de Córdoba, Mendoza y Neuquén, con avisos para la tarde/noche. Las provincias completas de San Luis, Buenos Aires, Río Negro, el sur de Santa Fe y La Pampa se encuentran bajo el mismo nivel de aviso. En estas áreas, la tormenta se distribuye durante la mañana y la noche.