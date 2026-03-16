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Alerta por temporal en Argentina: tormentas, granizo y fuertes vientos afectan a 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene su alerta para la jornada de lunes, con eventos climáticos que ponen en riesgo la vida, los bienes, la sociedad y el medio ambiente.

Rige la alerta meteorológica en gran parte del país. Rige la alerta meteorológica en gran parte del país. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Los colores del mapa del Servicio Meteorológico Nacional advierten que esta jornada estará atravesada por las inclemencias del tiempo y la necesidad de disponer de un plan de contingencia. En el principio de la semana, 15 provincias tanto del norte como el centro y el sur del país se enfrentarán a tormentas de variada intensidad, algunas nivel amarillo y otras, naranja, así como vientos y lluvias abundantes.

Temporal en Argentina: rigen alertas por lluvias, granizo y viento Zonda

Temporal en Argentina: rigen alertas por lluvias, granizo y viento Zonda

El aviso del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN continúa desde ayer. Mientras un frente frontal ingresa al territorio, las precipitaciones serán tan abundantes que el organismo climático emitió una alerta amarilla y naranja, que se extiende por diferentes zonas. A la misma vez, las ráfagas intensas, instaladas más al sur, y las lluvias precisarán de resguardarse en casa por este lunes.

Distribución de las tormentas y zonas afectadas

Las tormentas se distribuyen por el país en distintos momentos del día. En la parte más septentrional como el este de Formosa, el norte de Entre Ríos y en la mayor parte de Misiones, el evento meteorológico se instalará durante la mañana. Luego, la advertencia se concentra en el centro de la nación: el sur de La Rioja y San Juan, donde se registrarán precipitaciones por la noche, gran parte de Córdoba, Mendoza y Neuquén, con avisos para la tarde/noche. Las provincias completas de San Luis, Buenos Aires, Río Negro, el sur de Santa Fe y La Pampa se encuentran bajo el mismo nivel de aviso. En estas áreas, la tormenta se distribuye durante la mañana y la noche.

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones serán intensas, se presentará actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de entre 70 y 90 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de caída de agua totalizada que variarán entre las distintas provincias. Se esperan niveles entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

Vientos intensos en el sur del país

A la misma vez, muchas de estas provincias comparten otros niveles de alerta. El sur de Córdoba y Neuquén, gran parte de Buenos Aires y el norte de La Pampa están bajo la advertencia naranja. De acuerdo con el SMN, las áreas registrarán niveles de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Las mismas estarán acompañadas principalmente de actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Chubut, Neuquén, Río Negro y el este de Santa Cruz mientras tanto están bajo alerta por vientos de importante intensidad. Las velocidades comprenden entre los 40 y 65 km/h y las ráfagas pueden superar los 100 km/h. La alerta naranja, concentrada en el este de estas provincias, advierte que también se esperan abundantes lluvias que alcanzarán entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. En el sur de Mendoza se registrarán vientos zonda de nivel naranja.

Medidas de prevención 

Ante la diversidad de fenómenos climáticos de variada intensidad, el SMN proporcionó recomendaciones para preservar la vida y los bienes.

Recomendaciones durante una alerta amarilla:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Recomendaciones nivel naranja:

1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2. Salí solo si es necesario.

3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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