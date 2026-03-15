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Temporal en Argentina: rigen alertas por lluvias, granizo y viento Zonda

El avance de un sistema frontal generará lluvias fuertes, tormentas y fenómenos asociados en distintas provincias, con acumulados significativos y condiciones meteorológicas adversas.

Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas Rigen alertas naranja y amarilla por tormentas Elonce.com
Hace 1 Hs

Será un domingo pasado por agua en algunas provincias del país. En algunas zonas, las precipitaciones serán tan intensas que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja. Esto se debe al ingreso de un sistema frontal que comenzará a desarrollarse entre esta tarde y noche.

La alerta naranja por lluvias afecta al oeste de Neuquén, donde se prevén acumulados de entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales y nevadas aisladas en sectores elevados. 

Tormentas eléctricas y caída de granizo: rige alerta amarilla en cuatro provincias

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Asimismo, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el sudoeste bonaerense, Córdoba, La Pampa, San Luis y Santa Fe, áreas que serán alcanzadas por fenómenos de distinta intensidad, algunos localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos lapsos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. 

En Río Negro y Tierra del Fuego también rige una alerta amarilla por lluvias, con valores acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, que podrían excederse de manera puntual. Por último, el sur de Mendoza permanece bajo alerta amarilla por viento Zonda.

¿Cómo seguirá el clima drante la semana?

Por otro lado, el nuevo sistema frontal comenzará a generar precipitaciones durante la tarde y la noche del domingo en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires y en parte de La Pampa, desde donde iniciará un avance progresivo hacia el noreste. 

Entre el lunes y el martes, se desplazará lentamente sobre territorio bonaerense y el norte pampeano, extendiendo su influencia al sur de Córdoba, al sur de Santa Fe y a algunos sectores de Entre Ríos. Hacia el miercóles, el área de lluvias tenderá a trasladarse hacia latitudes más septentrionales.

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