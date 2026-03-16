¿Cómo está la Argentina en materia económica frente al conflicto en Medio Oriente?

La cuestión de la incertidumbre sobre la resolución y derivaciones del conflicto no son triviales para Argentina. Si bien el precio del petróleo en particular y de las commodities en general (la soja en Chicago subió 4,8%) significan en el neto un shock positivo para el frente comercial del país, la cuestión pasa sobre el frente financiero. Concretamente, sobre los flujos internacionales y la disposición de financiamiento hacia emergentes, el impacto sobre el Riesgo País y el necesario rollover de vencimientos en moneda dura que requiere el Sector Público, indica Ecolatina. Es que el conflicto bélico se superpone a una economía norteamericana con varios frentes abiertos. Dejando a un lado los vacíos y las complejidades de las estadísticas fruto del shutdown, la marcha desinflacionaria está virtualmente estancada desde al menos mediados de 2025 (la tasa de inflación anualizada se alejó del 2% objetivo de la FED y se estabilizó en torno al 3%), la tasa de desempleo subió levemente en febrero, y la evolución anualizada del PBI del cuarto trimestre de 2025 se revisó fuertemente a la baja (0,7% desde 1,4%).