¿Cuáles serán los factores que incidirán en la inflación de este mes?

Aunque la aceleración desde mediados de 2025 todavía no resulta alarmante, ello no implica que el riesgo de una escalada adicional sea nulo. El principal reto del gobierno es precisamente evitar efectos de segunda vuelta: que los shocks puntuales -como el ajuste de tarifas, o el aumento en carnes y combustibles- no se incorporen a la nominalidad siguiente vía paritarias y contratos, detalla la consultora. “Esto vuelve crítica la política de ingresos, que probablemente exija sostener una postura más restrictiva sobre salarios reales en el corto plazo, con el costo de una recuperación más lenta del poder adquisitivo y por ende del consumo y la actividad económica”, acota. Como se ha señalado en reiteradas oportunidades, los procesos de desinflación no son lineales, y el actual parece confirmar esa regla, finaliza.