Atlético Tucumán envió donaciones a las localidades de Leales y La Madrid
La institución despachó el cargamento recolectado en el Monumental "José Fierro" para asistir a las familias afectadas por las contingencias climáticas. La campaña fue coordinada por la Subsecretaría de Acción Social y Cultura.
Atlético Tucumán informó que en la jornada de hoy fueron despachadas las donaciones recolectadas recientemente en las instalaciones del estadio Monumental "José Fierro". El cargamento partió con destino a las localidades de Leales y La Madrid, con el propósito de asistir a las comunidades afectadas por las últimas contingencias en la zona.
La campaña fue coordinada por la Subsecretaría de Acción Social y Cultura de la institución, bajo la supervisión de la comisión directiva. Según indicaron desde el club, la iniciativa forma parte de los programas de responsabilidad social que la entidad lleva adelante de manera regular.
A través de un comunicado, la institución agradeció la participación de los socios y simpatizantes que acercaron sus aportes al estadio de 25 de Mayo y Chile: "Desde el Club Atlético Tucumán queremos agradecer profundamente a todo el pueblo 'decano' por la solidaridad demostrada a través de cada una de las donaciones recibidas", publicaron.
Finalmente, las autoridades del club enviaron un mensaje de acompañamiento institucional a los ciudadanos damnificados en el interior de la provincia, ratificando el compromiso de la entidad con el bienestar de la comunidad tucumana.