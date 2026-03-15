Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Por el Apertura, River Plate recibe a Sarmiento y Boca Juniors visitará a Unión en Santa Fe.

EN EL KEMPES. Todo Córdoba vibrará con otra edición del clásico cordobés, que jugarán Belgrano y Talleres.
Hace 1 Hs

Agenda de TV y streaming del domingo 15 de marzo

La Liga

12:15: Barcelona-Sevilla (ESPN 2)

14.30: Real Betis-Celta de Vigo (Disney + Premium)

17: Real Sociedad-Osasuna (Disney + Premium)

TC2000 Callejero de Buenos Aires

13: Final (TyC Sports)

Ligue 1

13.15: Le Havre-Lyon (Disney +)

13:15: Metz-Toulouse (Disney +)

16.45: Rennes-Lille (ESPN 4)

Premier League

13:30: Liverpool- Tottenham Hotspur (ESPN)

Serie A

14: Como-Roma (ESPN 4)

16:45: Lazio-Milan (ESPN)

NBA

14: Thunder-Timberwolves (ESPN 3)

Disney + Premium

Liga Profesional

15.15: Gimnasia La Plata-Independiente Rivadavia (TNT Sports)

17.30: Belgrano- Talleres de Córdoba (TNT Sports)

19.45: River Plate-Sarmiento (ESPN Premium)

22: Tigre-Argentinos Juniors (ESPN Premium)

22: Unión Santa Fe-Boca Juniors (TNT Sports)

Primera Nacional

16: Agropecuario-Chacarita Juniors (LPF Play)

16: Gimnasia y Tiro-Temperley (LPF Play)

17: Gimnasia Jujuy-Colegiales (LPF Play)

18: Midland-Almagro (LPF Play)

20: San Martín-Nueva Chicago (LPF Play)

M1000 Indian Wells

Final masculina

18: Medvedev-Sinner (ESPN 3)

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Atlético Boca Juniors National Basketball AssociationClub Atlético BelgranoPrimera NacionalClub Atlético Talleres de CórdobaClub Atlético Nueva Chicago
