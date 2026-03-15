Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan San Martín-Nueva Chicago y Belgrano-Talleres

Agenda de TV y streaming del domingo 15 de marzo
La Liga
12:15: Barcelona-Sevilla (ESPN 2)
14.30: Real Betis-Celta de Vigo (Disney + Premium)
17: Real Sociedad-Osasuna (Disney + Premium)
TC2000 Callejero de Buenos Aires
13: Final (TyC Sports)
Ligue 1
13.15: Le Havre-Lyon (Disney +)
13:15: Metz-Toulouse (Disney +)
16.45: Rennes-Lille (ESPN 4)
Premier League
13:30: Liverpool- Tottenham Hotspur (ESPN)
Serie A
14: Como-Roma (ESPN 4)
16:45: Lazio-Milan (ESPN)
NBA
14: Thunder-Timberwolves (ESPN 3)
Liga Profesional
15.15: Gimnasia La Plata-Independiente Rivadavia (TNT Sports)
17.30: Belgrano- Talleres de Córdoba (TNT Sports)
19.45: River Plate-Sarmiento (ESPN Premium)
22: Tigre-Argentinos Juniors (ESPN Premium)
22: Unión Santa Fe-Boca Juniors (TNT Sports)
Primera Nacional
16: Agropecuario-Chacarita Juniors (LPF Play)
16: Gimnasia y Tiro-Temperley (LPF Play)
17: Gimnasia Jujuy-Colegiales (LPF Play)
18: Midland-Almagro (LPF Play)
20: San Martín-Nueva Chicago (LPF Play)
M1000 Indian Wells
Final masculina
18: Medvedev-Sinner (ESPN 3)