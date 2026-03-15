Detuvieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: está acusada de robar como viuda negra

Un nuevo escándalo vinculado a Gran Hermano sacude al mundo del espectáculo tras la detención de Luciana Martínez, ex participante de la edición 2024. El arresto ocurrió en el barrio de Palermo luego de que un turista estadounidense denunciara un presunto robo dentro de un hotel de la zona. La policía inició las actuaciones pertinentes a partir del relato de la víctima, un hombre de 40 años que señaló a dos personas como responsables del hecho ilícito durante su estadía.
El incidente tuvo lugar durante la madrugada del sábado, momento en que el denunciante recorría diversos locales nocturnos y bares del barrio porteño. En ese contexto, el hombre conoció a dos jóvenes, incluida la bailarina trans que alcanzó la fama en el famoso reality, y optó por regresar con ellas a su alojamiento. Esta decisión desencadenó el conflicto legal que ahora pone a la mediática bajo la lupa de la justicia y de los medios de comunicación.
Acusan a la ex Gran Hermano Luciana Martinez de viuda negra
De acuerdo con el relato de la víctima, el ingreso al hotel ocurrió a las 6:45 de la mañana en compañía de las dos personas conocidas previamente en un establecimiento nocturno. Los tres individuos subieron a la habitación para compartir bebidas alcohólicas durante la madrugada. El hombre despertó cerca del mediodía y descubrió que se encontraba solo, notando de inmediato la ausencia de su pasaporte y un reloj de gran valor que permanecía en el cuarto.
Las autoridades policiales confirmaron la identificación de los dos sospechosos y mantienen un operativo de búsqueda activo. Aunque evitaron brindar detalles sobre la identidad de la segunda persona involucrada, ratificaron que una de ellas es la exintegrante de Gran Hermano. Este episodio coloca a la bailarina en el centro de una investigación judicial por el presunto robo bajo esta modalidad en el barrio de Palermo.
Luciana Martínez, de 32 años y oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz, destaca en la memoria del público por su paso en Gran Hermano 2024. Durante el reality, su historia personal generó un fuerte impacto al ingresar con una identidad masculina y mostrar su transformación completa ante las cámaras. En pleno programa, la participante asumió su nuevo nombre y apariencia, sorprendiendo tanto a los televidentes como a su propio círculo familiar con esta decisión de vida.
Además de su faceta como bailarina, la joven mantiene un perfil activo en redes sociales dedicado al contenido erótico. En sus intervenciones televisivas, relató que su pasado estuvo marcado por entornos complejos, mencionando incluso que dos de sus hermanos cumplieron condenas en prisión dentro de su provincia natal. Estos antecedentes configuran un relato de vida difícil que hoy vuelve al centro de la escena mediática tras su reciente conflicto con la justicia.