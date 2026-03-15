Detuvieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: está acusada de robar como viuda negra

El incidente tuvo lugar durante la madrugada del sábado, momento en que el denunciante recorría diversos locales nocturnos y bares del barrio porteño. En ese contexto, el hombre conoció a dos jóvenes, incluida la bailarina trans que alcanzó la fama en el famoso reality, y optó por regresar con ellas a su alojamiento. Esta decisión desencadenó el conflicto legal que ahora pone a la mediática bajo la lupa de la justicia y de los medios de comunicación.