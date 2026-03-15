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WhatsApp: qué pasa si desactivás la confirmación de lectura para ver estados

Existen algunos métodos que pueden ayudarte, aunque con ciertas consideraciones.

WhatsApp. Foto archivo. WhatsApp. Foto archivo.
Hace 14 Min

Entre las funciones más populares de WhatsApp se encuentran los “estados”, herramienta que permite compartir fotos, videos, textos y enlaces que desaparecen después de 24 horas, al estilo de otras plataformas sociales. Sin embargo, junto con su popularidad también surge una pregunta frecuente: ¿es posible verlos sin que la otra persona lo sepa? Pues existen algunos métodos que pueden ayudarte, aunque con ciertas consideraciones.

Antes de explorar las opciones disponibles, es importante entender cómo funcionan los “estados“. Cada vez que visualizás el estado de un contacto, tu nombre aparece en la lista de personas que lo han visto. Esto forma parte del sistema de confirmaciones de lectura de la plataforma.

Como tal, en la app no existe una herramienta para verlos y que el usuario no se dé cuenta. Pero puedes probar algunos de los dos métodos que hoy te proponemos:

Desactivar la confirmación de lectura

El método más conocido para ver “estados” sin que el contacto reciba notificación consiste en desactivar las confirmaciones de lectura.

Para hacerlo, debes ir a "Ajustes“, luego a “Privacidad” y desactivar la opción “Confirmaciones de lectura”. Al hacerlo, podrás ver las actualizaciones de tus contactos sin que ellos reciban el aviso de que lo has hecho.

No obstante, este método tiene una consecuencia: tú tampoco podrás ver quién ha visto tus estados. Además, si vuelves a activar las confirmaciones antes de que el estado desaparezca (dentro de las 24 horas), es posible que tu visualización quede registrada.

Activa el modo avión

Otro método es activar el modo avión antes de abrir los estados. La idea es cargar previamente los estados con conexión a Internet, luego activar el modo avión y visualizarlos sin conexión. Aunque este truco no siempre es infalible, ya que en cuanto vuelvas a conectarte, la aplicación podría sincronizar tu visualización.

Hay herramientas externas que prometen ayudarte a pasar desapercibido, pero recuerda que usarlas puede implicar riesgos para tu seguridad y privacidad. Por lo que Meta no recomienda su uso.

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