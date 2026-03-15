WhatsApp: qué pasa si desactivás la confirmación de lectura para ver estados

Entre las funciones más populares de WhatsApp se encuentran los “estados”, herramienta que permite compartir fotos, videos, textos y enlaces que desaparecen después de 24 horas, al estilo de otras plataformas sociales. Sin embargo, junto con su popularidad también surge una pregunta frecuente: ¿es posible verlos sin que la otra persona lo sepa? Pues existen algunos métodos que pueden ayudarte, aunque con ciertas consideraciones.