Horóscopo chino: los tres signos que enfrentarán grandes cambios en marzo

El horóscopo chino anticipa movimientos significativos para el cierre de marzo de 2026 debido a una transición energética clave dentro del calendario tradicional. Este fenómeno ocurre por el paso del ciclo del Tigre al del Conejo, un cambio que suele manifestarse alrededor del día 19. Mientras la etapa previa exigía acción e iniciativa constante, el nuevo período prioriza el equilibrio, la reflexión profunda y el fortalecimiento de los vínculos sociales entre las personas.