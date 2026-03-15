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LA GACETA en WhatsApp: un trabajo sin terminar en San Martín al 1.400

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LA GACETA en WhatsApp: un trabajo sin terminar en San Martín al 1.400
Hace 34 Min

Un lector reclama por trabajos de la SAT en San Martín al 1.400. Dice que la obra se alarga y que desde el 1.300 corre mucha agua a lo largo de varias cuadras desde hace mucho tiempo.

LA GACETA en WhatsApp: un trabajo sin terminar en San Martín al 1.400

Riesgo para peatones en rondeau 831

La vereda de Rondeau 831 está rota desde hace 20 días cuando obreros de la SAT hicieron una reparación, dice un vecino. Agrega que hubo accidentes de peatones y que no respondieron ni de la empresa de agua ni del municipio.

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Arbol sostenido por el tendido eléctrico

Este árbol está a punto de caerse y está sostenido por el tendido eléctrico. Así lo afirma una persona residente de Castro Barros al 100, esquina pasaje Hernán Cortés, a una cuadra de San Martín de Porres.

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