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Qué vitaminas ayudan a prevenir la caída del cabello y cómo consumirlas

La caída del cabello puede estar vinculada a déficits nutricionales. Especialistas señalan que ciertas vitaminas cumplen un rol clave en el fortalecimiento capilar y explican cómo incorporarlas para favorecer el crecimiento y la salud del pelo.

Estas son las vitaminas esenciales para evitar la caída del pelo: ¿cómo incorporarlas ? Estas son las vitaminas esenciales para evitar la caída del pelo: ¿cómo incorporarlas ?
Hace 1 Hs

La pérdida de cabello es una preocupación frecuente que puede responder a múltiples causas, entre ellas el estrés, los cambios hormonales y una alimentación inadecuada. En este contexto, la falta de nutrientes esenciales suele influir de manera directa en la debilidad capilar y en la disminución del volumen del pelo.

Diversos estudios y expertos en salud coinciden en que algunas vitaminas son fundamentales para sostener el ciclo de crecimiento del cabello y prevenir su caída. Conocer cuáles son y cómo sumarlas a la rutina diaria resulta clave para mejorar la salud capilar de forma integral.

Causas comunes de la caída del cabello:

La alopecia puede estar vinculada a diversos factores, como la herencia genética que conduce a la alopecia androgénica, comúnmente conocida como calvicie de patrón masculino en hombres y adelgazamiento del cabello en mujeres. 

Además, las fluctuaciones hormonales, trastornos de la tiroides, embarazo y enfermedades del cuero cabelludo también pueden desencadenar la pérdida de cabello. 

Incluso, ciertos tratamientos médicos como la quimioterapia y la radioterapia pueden tener la caída del cabello como efecto secundario.

Cuándo preocuparse por la caída del pelo

Es esencial estar atento a signos de caída de cabello inusual, rápida o prematura. La comunicación con un profesional de la salud es crucial si se experimentan síntomas como dolor, picazón o cambios en la piel del cuero cabelludo. 

Según MedlinePlus, las mujeres deben prestar especial atención si enfrentan patrones de calvicie similares a los masculinos o si notan calvas en la barba o cejas. Otros signos de alerta incluyen variaciones de peso, debilidad y signos de infección en el área afectada.

Vitaminas para evitar la caía del cabello

Además de los enfoques tradicionales para manejar la caída del cabello, como tratamientos tópicos o peinados que disimulan la pérdida, la nutrición juega un papel crucial en la salud capilar. Si bien algunos recurren a suplementos vitamínicos, es importante entender cómo ciertos nutrientes impactan en la salud del cabello.

Vitamina B12: Esta vitamina esencial fue vinculada a la salud capilar en estudios, aunque la conexión no es totalmente clara. La vitamina B12 se encuentra en alimentos como carnes, pescados y lácteos, y se puede complementar si existe una deficiencia.

Biotina: Aunque los suplementos de biotina se promocionan para mejorar la salud del cabello, las pruebas científicas son limitadas. Sin embargo, puede ser útil en casos de deficiencia.

Hierro: La deficiencia de hierro puede contribuir a la pérdida de cabello, por lo que es importante consumir alimentos ricos en este mineral, como carnes rojas, pescado y legumbres.

Vitamina D: Investigaciones sugieren que la vitamina D desempeña un papel en la salud del cabello.

Alimentos para una fortalecer el pelo

Una dieta equilibrada rica en hierro, proteínas y otros nutrientes es esencial para mantener la salud del cabello. Carnes magras, pescado, legumbres y alimentos ricos en vitamina B12 y D son fundamentales para promover un crecimiento capilar saludable. Además, asegurarse de consumir suficientes calorías diarias es crucial para evitar la pérdida de cabello relacionada con la desnutrición.

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