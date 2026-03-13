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Ni todos los días ni una vez por semana: cuántas veces recomienda Harvard ducharse

Aunque estamos acostumbrados a bañarnos todos los días, los especialistas lo desaconsejan.

La piel genera componentes necesarios para mantenerse sana La piel genera componentes necesarios para mantenerse sana Foto: Freepik
Hace 1 Hs

En la rutina diaria, el momento de tomar una ducha está contemplado por la mayoría de las personas. Mucho más con los calores tucumanos que vuelven imposible no hacerlo. Las duchas, en este contexto, son necesarias cada día y, a veces, más de una vez por día.

Se sabe que no es recomendable lavar el cabello todos los días, por lo que muchas personas alternan sus ciclos de lavado. Pero de las duchas de cuerpo completo poco se ha dicho. Un estudio publicado por la Universidad de Harvard se centró en qué tan sano es tomar baños diarios y los investigadores aseguran que hacerlo todos los días no es saludable.

Cuántas veces por semana hay que ducharse

Lo más importante que hay que tener en cuenta al momento de analizar cuántas duchas debemos tomar a la semana es la salud cutánea. Según indica el doctor Robert Shmerling, encargado del estudio publicado por Harvard, a nuestro cuerpo no le benefici bañarse más de 4 o 5 veces a la semana.

Peor, ¿en qué afecta al cuerpo bañarnos más veces? Sucede que la piel genera aceites y grasas naturales que utiliza para protegerse de diferentes facores como la contaminación, las bacterias o los rayos solares. Limpiar esa capa constantemente nos quitaría una capa de protección, razón por la cual deberíamos disminuir nuestras duchas.

Además, al producir esta capa, la piel ayuda al sistema inmunológico porque se ve obligada a reaccionar contra las bacterias que se le pegan. Esto constituye una manera de "entrenar" la piel contra los ataques externos. La salud cutánea se ve favorecida por la capa grasa de la piel que, sin ella, se reseca, irrita y genera infecciones.  

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