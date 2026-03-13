Dejar las harinas: cómo cambia tu energía y qué efectos tiene en el cuerpo

Las harinas, en especial las refinadas, contienen carbohidratos de rápida absorción que generan picos de glucosa e insulina en sangre. Esto puede producir una sensación inicial de energía, seguida de una caída que se traduce en cansancio y fatiga. Durante el refinamiento se eliminan el salvado y el germen, lo que implica la pérdida de nutrientes esenciales como la fibra y las vitaminas del grupo B, fundamentales para la producción energética.