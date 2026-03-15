Video: mirá la impresionante largada de Colapinto en el GP de China

Franco Colapinto protagonizó una de las largadas más destacadas del Gran Premio de China. El piloto argentino partió desde el 12° lugar de la grilla y, en medio de una salida agitada con trompos incluidos, logró avanzar varias posiciones hasta colocarse sexto en los primeros metros de la carrera.
El comienzo en el circuito de Shanghái estuvo marcado por distintos incidentes en el pelotón. En ese contexto, Colapinto mostró reflejos y agresividad para aprovechar cada oportunidad que se presentó delante suyo.
Uno de los momentos clave de la largada fue la falla técnica que sufrió Max Verstappen. El neerlandés, que había partido desde el octavo lugar, no logró arrancar de la manera correcta y perdió posiciones en los primeros metros, lo que abrió un espacio que el argentino supo capitalizar.
La progresión de Colapinto continuó en las primeras curvas. Allí, el francés Isack Hadjar protagonizó un trompo que alteró el orden del grupo y permitió que el piloto argentino siguiera escalando en el clasificador.
De esta manera, Colapinto pasó del 12° al sexto lugar en una largada tan caótica como favorable para sus aspiraciones. Con ese avance inicial, el argentino quedó rápidamente en zona de puntos y con el objetivo de sostener el ritmo para intentar sumar sus primeras unidades en el Gran Premio de China.
ð¨ð¦ð· IMPRESIONANTE LARGADA Y PRIMER VUELTA DE FRANCO COLAPINTO, QUE SE COLOCA SEXTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA!!! pic.twitter.com/kvKzn1OreJ— 9zJoakoF1 ð (@joakopalomares) March 15, 2026