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EN VIVO: Seguí a Colapinto en la carrera del GP de China de Fórmula 1 en Shanghai

GP SHANGHÁI. Colapinto empezará la carrera desde la 12° posición. GP SHANGHÁI. Colapinto empezará la carrera desde la 12° posición.

La carrera del Gran Premio de China de la Fórmula 1 comenzará a las 4.00 en el Circuito Internacional de Shanghai. El argentino largará desde el puesto 12°, luego de una sólida clasificación en la que la pole quedó en manos de Kimi Antonelli. Toda la actividad se podrá seguir minuto a minuto por LA GACETA.

Hace 1 Min
02:53 hs

Una fan le regaló un peluche de Punch a Colapinto

El piloto argentino recibió el obsequio con una sonrisa y agradeció el gesto en la previa de la carrera en Shanghai.

02:21 hs

Así fue la llegada de Kimi Antonelli

El joven piloto de Mercedes consiguió la pole position en la clasificación del sábado y estableció un nuevo récord al convertirse en el piloto más joven en lograr ese hito en la historia de la Fórmula 1 con 19 años, 6 meses y 17 días superando a Sebastian Vettel con 21 años.

02:13 hs

Así llegaban Colapinto y Gasly al circuito

Los pilotos de la escudería Alpine ya se encuentran en el predio para disputar la última jornada del GP de Shanghái.

Lo que tenés que saber

Hora de la carrera: La competencia principal del Gran Premio de China comenzará a las 4.00 (hora de Argentina).

Dónde ver la Fórmula 1 en Argentina: La transmisión televisiva se podrá seguir por streaming en Disney+ (plan Premium).

Canales de TV
Cablevisión Digital / Flow: canal 25 (SD) y 106 (HD)
DirecTV: canal 105 (SD) y 1605 (HD)

Circuito Internacional de Shanghai
La carrera se disputará en el trazado ubicado en Shanghai, uno de los circuitos más técnicos del calendario.

Número de vueltas: 56
Longitud del circuito: 5,451 kilómetros
Distancia total de carrera: 305,066 kilómetros
Récord de vuelta: Michael Schumacher con 1:32.238 (2004)

La situación de Colapinto
El argentino largará desde la 12ª posición tras completar una buena clasificación. La pole position fue para Kimi Antonelli, mientras que detrás se ubicaron George Russell y Lewis Hamilton. El objetivo del piloto será meterse en la pelea por los puntos en una carrera que suele ofrecer estrategias cambiantes y oportunidades de adelantamiento.

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