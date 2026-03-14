La rotación de la Tierra se desacelera a un ritmo inusual: por qué los días están cambiando

Para llegar a esta conclusión, estudiaron la composición química de vestigios biológicos para inferir los cambios en el nivel del mar durante los últimos 3,6 millones de años a través del análisis de restos orgánicos de organismos marinos unicelulares conocidos como foraminíferos bentónicos. Luego calcularon las variaciones correspondientes en la rotación. Mediante un algoritmo probabilístico de aprendizaje profundo para modelar mejor la física de los cambios en el nivel del mar, descubrieron que, a medida que el hielo del planeta se formó y derritió, el tiempo fluctuó de forma sincronizada. Sin embargo, según la investigación, la tasa actual de incremento es una excepción.