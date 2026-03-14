La rotación de la Tierra se desacelera a un ritmo inusual: por qué los días están cambiando

Mencionar el cambio climático puede evocar imágenes de calores extenuantes, incendios o temporadas de verano que se extienden más de lo estimado. Sin embargo, este fenómeno comprende un nivel más "macro", que va desde las catástrofes naturales hasta una inesperada transformación en la velocidad a la que nuestro mundo gira. Si notás que las jornadas se prolongan más tiempo, no es solo una sensación: es el hecho de que el globo rota 1,33 milisegundos por siglo más lento.
En las recientes dos décadas la naturaleza del planeta se vio perturbada por completo y la rotación de la esfera terrestre se comportó de manera extraña, algo que inquietaba a la ciencia. Ahora, gracias a un reciente análisis sabemos que, a un ritmo sin precedentes en los últimos 3,6 milones de años, la extensión de las horas se dilata hasta alcanzar los 1,33 milisegundos por siglo y que el motivo detrás es el calentamiento global.
Factores que alteran el ritmo terrestre
La duración de un día varía por diferentes razones, como la atracción gravitatoria de la Luna sobre el planeta, los procesos geofísicos en el interior y la superficie de la Tierra, así como las condiciones atmosféricas. Estudiosos como Benedikt Soja, autor principal del informe y geofísico del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, advierten que la crisis climática puede tener más influencia sobre la jornada terrestre que el satélite natural para finales de este siglo 2026.
“Aunque los cambios solo duren milisegundos, pueden causar problemas en muchos ámbitos; por ejemplo, en la navegación espacial de precisión, que requiere información exacta sobre la rotación de la Tierra”, afirmó en un comunicado.
Evidencia en el registro geológico
En el nuevo artículo publicado en conjunto con el geocientífico de la Universidad de Viena, Mostafa Kiani Shahvandi, en la revista Journal of Geophysical Research: Solid Earth, los investigadores demuestran que la tasa de aumento de la franja horaria diaria es mayor ahora que en los últimos millones de años.
Para llegar a esta conclusión, estudiaron la composición química de vestigios biológicos para inferir los cambios en el nivel del mar durante los últimos 3,6 millones de años a través del análisis de restos orgánicos de organismos marinos unicelulares conocidos como foraminíferos bentónicos. Luego calcularon las variaciones correspondientes en la rotación. Mediante un algoritmo probabilístico de aprendizaje profundo para modelar mejor la física de los cambios en el nivel del mar, descubrieron que, a medida que el hielo del planeta se formó y derritió, el tiempo fluctuó de forma sincronizada. Sin embargo, según la investigación, la tasa actual de incremento es una excepción.
El efecto del "patinador sobre hielo"
La explicación física del fenómeno es relativamente sencilla y los expertos la comparan con el movimiento de un patinador sobre hielo: “gira más despacio cuando extiende los brazos y más rápido cuando mantiene las manos cerca del cuerpo”, explicó Shahvandi. En el caso de la Tierra, la fusión acelerada de los casquetes polares y los glaciares de montaña está trasladando enormes masas de agua desde los continentes hacia los océanos.
Los especialistas advirtieron así que el aumento del nivel del mar —causado por el deshielo de los glaciares y la disminución de las capas de hielo polares— afecta a la rotación de la Tierra. La desaceleración está relacionada con la redistribución de la masa que antes se concentraba en los polos hacia la zona central del planeta.