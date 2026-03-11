Una investigación de Defensa Planetaria confirmó cuál será el destino de la Luna frente a la amenaza de colisión

Por un tiempo, toda la atención mundial se centró en un único objeto, una roca alienígena de unos 60 metros que era capaz de arrasar una ciudad entera. 2024 YR4 era la amenaza más peligrosa que el mundo había atestiguado en 20 años. Pero pronto el rumbo cambió. El pronóstico de la trayectoria no era el mundo terrestre, sino nuestro propio satélite. La Luna se había convertido en el objetivo de este gigante implacable. Ahora las predicciones son distintas y mucho menos aterradoras que antes.