Presentaron a Claudio, el nuevo novio de Zulma Lobato: ¿se viene el casamiento?

Jazmín Salinas, la influencer mejor conocida como “La Cuerpo”, compartió las últimas noticias que se conocieron sobre Lobato. La instagrammer la visitó en su casa hace algunas semanas y organizó una colecta para hacer reparaciones en su casa. Pero esta semana mostró las imágenes del nuevo novio de Zulma. También dio algunos adelantos sobre su presente laboral y contó que hablarán del nuevo romance en su stream el próximo jueves a las 18.