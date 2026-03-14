Presentaron a Claudio, el nuevo novio de Zulma Lobato: ¿se viene el casamiento?

Tras años de vivir en malas condiciones, la vida de Zulma Lobato parece estar atravesando un mejor momento. Luego de pasar por las pantallas de Crónica TV, la mediática se convirtió en un ícono imposible de desconocer en el mundo mediático argentino. Hoy, Zulma vive en su propia casa, tiene un grupo de amigos que la cuidan y también el amor tocó a su puerta.
Jazmín Salinas, la influencer mejor conocida como “La Cuerpo”, compartió las últimas noticias que se conocieron sobre Lobato. La instagrammer la visitó en su casa hace algunas semanas y organizó una colecta para hacer reparaciones en su casa. Pero esta semana mostró las imágenes del nuevo novio de Zulma. También dio algunos adelantos sobre su presente laboral y contó que hablarán del nuevo romance en su stream el próximo jueves a las 18.
El nuevo novio de Zulma Lobato
“La Cuerpo” compartió algunas imágenes y videos del encuentro que tuvo con Zulma. Ella, abrazando a su pareja, lo muestra orgullosa. Se llama Claudio, era su plomero y también amigo de Lobato. Pero lo que era una buena amistad se transformó en amor, porque Zulma está encantada –según ella misma dice– y hasta empezaron a planear la boda para vivir juntos para siempre.
“¡Se viene el civil! Organizando su boda. Su sueño siempre fue vestirse de blanco”, contó en Instagram “La Cuerpo”. También se manifestó feliz por ver enamorada a su amiga. “Te merecés todo lo lindo del mundo; lo que empezó como un simple servicio en tu hogar, terminó en un hermoso romance. El amor no sabe de género ni edad, te amo bella amiga”, cerró e invitó a sus seguidores a enviarle mensajes para Zulma.
La repercusión fue enorme y muchas personas criticaron a Claudio. Es que, en cuanto le preguntaron si le gustaba Zulma, respondió con un dudoso: “Es una buena señora”. El video quedó registrado y fue suficiente para que la audiencia dijera que el paraguayo les producía desconfianza y que solo quería usar a la mediática.
Sin embargo, “La Cuerpo” salió a respaldar el amorío. “Yo quedé muy conforme con lo de Zulma. Ella apostó al amor y para el amor no hay edad. No hace falta ser lindo ni tener un cuerpo estupendo para encontrar algún fisura”, dijo, polémica, Salinas. Enseguida hizo otro comentario que fue aún más polémico al asegurar que “los tipos son tan sucios que te agarran igual”.