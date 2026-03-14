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Antonelli hace historia con la pole en Shanghái

Con 19 años, Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole en Fórmula 1, aprovechando los problemas de George Russell. Ferrari se ubicó en la segunda fila, mientras el joven italiano marca un hito histórico en el GP de China.

JOVEN PROMESA. La joya de Mercedes tiene tan solo 19 años, 6 meses y 18 días de vida. JOVEN PROMESA. La joya de Mercedes tiene tan solo 19 años, 6 meses y 18 días de vida.
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Kimi Antonelli inscribió su nombre en la historia de la Fórmula 1 al conseguir la pole position en el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026. Con tan solo 19 años, 6 meses y 18 días, el piloto italiano superó la marca de juventud de Sebastian Vettel, quien había logrado la pole en 2008 en Monza con 21 años. Este hito no solo refleja su talento, sino también la trayectoria que Mercedes ha ido puliendo desde que lo captó en su programa de jóvenes talentos con apenas 12 años.

Antonelli comenzó su camino en el automovilismo jugando con autitos en su ciudad natal, a 230 kilómetros de Bolonia. Su ascenso fue meteórico: después de formar parte del programa de desarrollo de Mercedes, debutó en la Fórmula 1 en 2025 ocupando la vacante dejada por Lewis Hamilton. La primera temporada le sirvió para acumular experiencia y adaptarse a la exigencia de la categoría, mientras Mercedes recuperaba su dominio con la nueva normativa técnica, similar al inicio de la era híbrida de 2014.

El GP de China había comenzado con George Russell mostrando un rendimiento sólido. El británico había ganado la clasificación para la Sprint y se había impuesto en la carrera corta, dejando claro su ritmo competitivo. Sin embargo, durante la qualy para la carrera principal, Antonelli logró aprovechar los problemas de su compañero y se quedó con el mejor registro de la jornada, dejando a Russell en segundo lugar. Ferrari completó la segunda fila, evidenciando que la escudería italiana mantiene su competitividad y que Antonelli es un talento a tener en cuenta en la lucha por el campeonato.

El logro de Antonelli no solo tiene un valor estadístico: demuestra que su progresión técnica y mental lo ubica en la élite de la F1 con apenas 19 años. Su habilidad para gestionar la presión, los neumáticos y las condiciones cambiantes de la pista fue clave para consolidar esta histórica pole position en Shanghái. La próxima carrera se perfila como una prueba de fuego para su constancia y capacidad de mantener el rendimiento frente a rivales experimentados como Russell y los pilotos de Ferrari.

Con este resultado, Antonelli se posiciona como una de las grandes promesas del automovilismo, rompiendo récords históricos y desafiando las expectativas de quienes lo observan desde la F1. Su capacidad de capitalizar errores ajenos y extraer el máximo del monoplaza coloca al italiano en el centro de atención de este inicio de temporada, mientras Mercedes celebra una joya forjada desde la infancia y lista para marcar la diferencia en las próximas competencias.

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